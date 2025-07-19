基孔肯雅熱｜澳門首宗61歲患者曾往順德　順德確診1161例宗

今日（7月19日），廣東佛山市順德區衛生健康局通報，截至2025年7月18日，順德區累計報告基孔肯雅熱確診病例1161宗，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，均為輕症病例，佛山巿基孔肯雅熱個案總共增至1199宗。澳門昨日（18日）也出現首宗由蚊媒傳播的輸入性基孔肯雅熱病例，當局呼籲市民到流行地區要做好防蚊措施。



澳門衛生局公告，患者是一名61歲男子，上周二（8日）至本周四（10日）曾經到佛山順德探親，周四早上出現發燒、頭痛及全身肌肉關節痛等症狀，隨即返回澳門政府醫院就診，化驗結果證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性，患者目前情況穩定，已安排住院，同住人士暫時並無不適。



基孔肯雅熱由白紋伊蚊傳播。（視覺中國）

當局已派人到患者居住的青洲區，以及他主要活動地點附近巡查，加強清除周圍環境的積水，以及安排防蚊工作。

基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起的急性傳染病，臨床症狀以發燒、皮疹及關節疼痛為主。該病與登革熱相似，主要由白紋伊蚊（俗稱花斑蚊）傳播，可通過清理孳生地、殺滅蚊蟲等措施阻斷傳播途徑。

本港衞生署衞生防護傳染病處高級醫生（流行病學）黃凱基17日則在電台節目中表示，署方已為應對輸入風險做準備，由於基孔肯雅熱是蚊傳疾病，呼籲市民外遊時做好防蚊措施，如使用蚊怕水；回港後的14日亦應繼續使用，以防止病毒感染本地白紋伊蚊，再造成本地傳播。

圖為衞生署資料圖片。（資料圖片）

值得關注的是，昨晚(7月18日)深夜，廣東佛山市順德區委、區政府發佈《告全體市民書》，為防控基孔肯雅熱疫情，7月19日至20日開展滅蚊行動。

內文提到當前，順德區已出現基孔肯雅熱疫情，其主要傳播媒介是白紋伊蚊（俗稱「花蚊子」），個人感染風險持續上升。

文中提到，防蚊滅蚊是防控蚊媒傳染病最經濟、最有效的根本措施。為迅速降低蚊蟲密度，最大限度阻斷疫情傳播擴散風險，號召全區各企事業單位、學校、建築工地、村（社區）、家庭及全體市民，於7月19日至20日（本週末），集中開展以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的愛國衛生運動。

文中也提醒市民要做好屋內衛生，包括「棄養水生植物，不使用花盆托」、「及時清理室內易積水的部位，如洗衣機底部、洗手池、拖把池、地漏、窗戶槽、廚房水槽、花瓶托盤等部位」、「開展一次全面的搬家式清潔行動，全面清理積存垃圾和積水點。」

文中也提醒，「搞好庭院衛生，翻盆倒罐，清除廢棄的容器，清除積水，堵塞樹洞、石洞，及時清理雜草和垃圾，暫時閒置未用的容器（如廢舊花盆等）應當逐一翻轉倒放」、「除房前屋後、冷巷、陽台、綠地、菜園裡的水池、缸、盆、桶等的積水、雜物」、「徹底清理天台積水容器及雜物，不使用花盆托」、「需用來儲水的水缸應加蓋密封」、「大雨後樓頂和陽台等部位容易因為排水管道堵塞造成積水，要注意及時檢查清理。」

此外，要清理各類水坑、水塘，填平窪地，更要注意檢查並清理其它易積水的部位，如兒童玩具、廢棄塑料袋（塑料薄膜）、廢棄輪胎、動物飲水槽、破碎瓦罐、塑料蓋子等。因條件缺乏需要露天堆放的，應用防雨布遮蓋並及時清理表面積水。

文末則提醒，要做好個人防護及家庭防蚊滅蚊，包括安裝紗門和紗窗，日常要關密；睡覺使用蚊帳，防止成蚊入侵，可使用電蚊拍等工具進行滅蚊；使用國家認證的衛生殺蟲劑煙薰或噴灑滅蚊；外出做好防蚊措施，出國旅行的居民要隨時關注旅行地蚊媒傳染病疫情，做好必要防護。如有發熱、皮疹或關節痛症狀，立即到正規醫院就診，同時做好個人防護，防止蚊蟲叮咬。