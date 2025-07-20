韓媒稱「中國人裝成韓國人在泰國打架」　泰警方稱：均為韓國遊客

7月11日，泰國旅遊勝地芭堤雅（Phatthaya，又稱帕塔亞或芭達雅）一家餐廳內，多名赤裸上身、滿身紋身的男子互相扭打，引發肢體衝突。事件導致餐廳顧客驚慌逃離，場面混亂。



泰國旅遊勝地芭堤雅（Phatthaya，又稱帕塔亞或芭達雅）一家餐廳內，多名赤裸上身、滿身紋身的男子互相扭打，引發肢體衝突。（網絡圖片）

泰國芭堤雅酒吧街餐廳。（VCG）

當地警方逮捕4名涉事韓國遊客，調查顯示衝突系聚餐時口角引發。餐廳向鬥毆者索賠10萬泰銖（約合人民幣2.3萬元），涉事遊客已支付賠償。泰國警方以「公共場所鬥毆」罪名對四人提起訴訟，處以罰款後釋放。

最初泰國部分自媒體稱涉事者為「中國遊客互毆」，後修正為「中韓遊客衝突」。多家內沒則報道稱，韓國媒體宣稱「中國人偽裝韓國人打架以抹黑韓國」，引發輿論爭議。也引發內地網民猛烈抨擊「韓國偷走中國文化一知半解的，又在這栽贓陷害！」、「韓國媒體英該要道歉。」

泰國警方則調查確認涉事4人均為韓國籍遊客，無中國人參與。鬥毆是韓國遊客內部矛盾引發，4人已賠償餐廳損失並接受罰款。

據津雲新聞報道，7月11日，泰國旅遊勝地芭提雅一家餐廳內，約10名韓國遊客發生群體鬥毆。社交媒體流傳的視頻畫面顯示，多名赤裸上身、滿身紋身的男子互相扭打，引發肢體衝突。

事件導致餐廳顧客驚慌逃離，場面混亂。當地警方逮捕4名涉事韓國遊客。調查結果顯示，衝突是因聚餐時發生口角而引發。餐廳向鬥毆者索賠10萬泰銖（約合人民幣2.3萬元），涉事遊客已支付賠償。警方以「公共場所鬥毆」罪名對4人提起訴訟，處以罰款後釋放。

另據熱度新聞報道，最初泰國部分自媒體稱涉事者為「中國遊客互毆」，後修正為「中韓遊客衝突」。韓國媒體宣稱「中國人偽裝韓國人打架以抹黑韓國」，引發輿論爭議。最終泰國警方調查確認涉事4人均為韓國籍遊客，無中國人參與。