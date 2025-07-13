韓國女團tripleS周心語踩政治議題惹爭議 網民：不顧及隊內關係
撰文：聯合新聞網
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南韓24人女團tripleS除韓國本土成員外，還包括來台灣、日本、泰國、中國的成員，然而中國成員周心語在付費聊天App fromm中提到「澳門本來就是中國的呀」、「香港、台灣都是」，大踩政治敏感議題，有粉絲提醒她最好別談政治，她則理直氣壯回應「為什麼怕被罵，我有說錯嗎？」，並要不認同她的人就不要訂她的fromm。
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周心語這番「宣示主權」的對話內容於網上炸開，不僅讓不少台粉傻眼批評，也在韓網引起熱議，因為同團還有台灣成員許念慈，韓網友也知政治話題敏感，認為其言論不妥，直轟她直接觸及政治話題，毫不顧及隊內關係，有人則懷疑她是否帳號被盜？認為對話方式不像平時的周心語。
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