胡友平獲評全國見義勇為英雄　蘇州校車遇襲時勇救日本母子被刺亡

蘇州2024年6月24日有一名持刀男子攻擊一輛載有「蘇州日本人學校」學生的校巴，造成一位日本人母親及其孩子受傷。事發時，中國籍校巴女職員胡友平見義勇為阻止嫌犯卻因此受重傷，後傷重不治身亡。



2025年7月21日，第十五屆全國見義勇為英雄模範（含群體）名單公布，阻止行兇被刺離世的蘇州55歲女性市民胡友平獲「全國見義勇為英雄」稱號。



圖為江蘇省蘇州市蘇州日本人學校。（X/ @SydneyDaddy1）

日本共同社此前報道，江蘇省蘇州市中級人民法院1月23日就2024年6月日本母子遇襲案作出判決，50多歲中國籍男子故意殺人罪成立，被判處死刑。日媒報道稱，死刑判決已於4月16日執行完畢。判決書指出，犯罪動機是因債務而無差別犯罪，但是否針對日本人仍不清楚。

胡友平見義勇為自己卻遇刺身亡。（網絡圖片）

2025年7月21日，第十五屆全國見義勇為英雄模範（含群體）名單公布，8名個人和2個群體獲「全國見義勇為英雄」稱號，其中，阻止行兇被刺離世的蘇州55歲女性市民胡友平獲「全國見義勇為英雄」稱號。