日企駐華高管因間諜罪判3年半　23年在京被拘　外交部：依法辦案

今日（7月16日），北京市第二中級人民法院以間諜罪判處一名日本製藥公司男性員工有期徒刑三年六個月。對此，外交部發言人林劍在今日例行記者會上表示，中國是法治國家，司法機關嚴格依法辦案，保障當事人的各項合法權利，按照有關國際公約和中日領事協定，為日方執行領事職務提供便利。



林劍強調，「中方一貫支持中日經貿合作，為在華的日企與人事的合法經營提供良好環境。我們歡迎外國企業來華開展經貿合作，在華和來華的外籍人員，只要遵守法律，依法從業，就沒有什麽可擔心和不安的。」

據悉，因間諜罪被判處有期徒刑三年六個月的日本男性，就職於安斯泰來（Astellas）製藥公司，是由日本派駐中國的高階主管，年逾六旬已工作20多年，還曾擔任過中國日本商會副會長。

因間諜罪被判處有期徒刑三年六個月的日本男性，就職於安斯泰來（Astellas）製藥公司。（視覺中國）

他於2023年3月在北京遭到拘留，去年8月被正式起訴，當年11月首次公審，截至目前已被拘留2年多。

日本駐中國大使金杉憲治親赴北京市第二中級法院旁聽判決，並由日本大使館向媒體透露判決結果，對此表示「極為遺憾」。據使館表示，包括此次安斯泰來日籍員工在內，2014年起共有17名日本人在中國遭到拘留，截至目前仍有5人滯留。

今年5月，上海市法院就認定一名被控危害國家安全罪的日籍男子從事間諜活動，判處有期徒刑12年。該男2021年12月在上海被拘留，於2023年8月遭到起訴。當時外交部亦回應強調，中方是依法辦案。