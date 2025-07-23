雅魯藏布江下游水電開工　印度孟加拉關切　外交部：無不利影響

上周六（7月19日），雅魯藏布江下游水電工程正式開工。其後，印度和孟加拉國都表達關切，擔心生物多樣性受損和民眾生計問題。對此，外交部發言人郭嘉昆在周三（7月23日）舉行的例行記者會上回應，水電工程建設有利於全流域防災減災，不會對下游地區產生不利影響。



郭嘉昆。（外交部網站）

郭嘉昆表示，雅下水電工程建設是中國主權範圍內的事，旨在加快發展清潔能源，大力改善當地民生，積極應對氣候變化。中方在跨境河流開發上始終秉持高度負責任的態度，也有豐富的水電工程開發經驗。

郭嘉昆說，雅下水電工程規劃設計和建設，嚴格按照中國行業最高標準，全方位開展工程建設，生態環保，避讓多處重要生態環境敏感區，最大限度保留原始生態系統。

雅魯藏布江。（視覺中國）

郭嘉昆表示，雅下水電工程建設有利於全流域防災減災，不會對下游地區產生不利影響。「中方同有關下游國家開展了水文報汛，防洪減災等合作，也就雅下水電工程進行了必要溝通，將繼續同下游國家加強合作，造福流域人民。」

雅魯藏布江下游水電工程位於西藏林芝，工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元人民幣。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。