解密「雅魯藏布江水電站」為何是人類歷史最大工程

全球歷史上最大、最昂貴的基礎設施工程正式開建。7月19日，中國總理李強特意趕到西藏林芝市，出席雅魯藏布江下游水電工程開工儀式並宣佈工程開工。整個宏大的水電項目一直引發下游國家印度與孟加拉國的擔憂。

據新華社報道，雅魯藏布江下游水電工程位於西藏自治區林芝市。工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站集群，總投資約1.2萬億元人民幣（約1,700億元美元），成為全球歷史上最龐大的單體超級工程。中國政府為此成立中央直接管轄的副部級國有企業。

無可匹敵的全球最大單體工程

目前已知全球最大且最貴的單體工程是國際空間站（ISS），這是人類最昂貴的單體科學工程，由16國聯合建造，從1998-2024年持續投入共計約1,500億美元。

其次是中國的三峽工程，當時總投資額為約380億美元（若按2024年物價折算，約70億美元，含移民安置）；排名第三的為中國的港珠澳大橋，斥資約200億美元建成了全球最長跨海大橋（55公里），含人工島和海底隧道。

截至當下，全球前十大單體工程中，中國佔6席（如北京大興機場、南水北調等）。從目前的投資熱點與趨勢看，綠色能源項目（如雅魯藏布江下游水電工程、沙特太陽能園區）將逐步取代傳統基建，成為投資新極點。全球正進入大爭之世，依靠的不僅是軍事、科技和新型經濟模式，爭奪更為激烈的一定是電力，它是人類一切競爭的根本。

雅魯藏布江是一條跨越中國、印度和孟加拉國的國際河流，進入印度後改稱布拉馬普特拉河（Brahmaputra River），進入孟加拉國後稱為賈木納河（Jamuna River），全流域總長度約3300 公里。全流域面積約66.6 萬平方公里，覆蓋中國西藏、印度東北部、不丹及孟加拉國。（資料圖）

超越絕大部分國家的年度放電量

中國官方新聞中透露該水電工程總裝機容量達6,000萬-8,100萬千瓦，年發電量3,000億千瓦時，相當於3個三峽電站。從能源研究院（Energy Institute，EI）發布的最新發電量報告可以看出，以年度發電量3,000億千瓦時為標的可以看出，其佔印度年發電量的17%，俄羅斯的27%，日本的32%，韓國的48%；是美國全年發電量的6.5%，中國的3%。而絕大部分國家的年發電量都不如雅魯藏布江水這一座電站的發電總量。

該報告顯示，2024年中國以超過100,000億千瓦時——達到驚人的100,868.8億度電，佔據全球發電總量的近三分之一（32.27%），又一次遙遙領先。6.4%的按年增速也遠高於全球平均水平，市場份額還有不可預知的提升潛能。

罕見的水電站建造模式

雅魯藏布江水電開發的設想可追溯至20世紀70年代，由於雅魯藏布江在流經接近藏南地區的南迦巴瓦峰（海拔7,782米）時，要穿過世界公認的全球最深、最長的雅魯藏布大峽谷，峽谷所在的區域大都在墨脱縣境內，因此早期以「墨脱水電站」為核心展開調研。2020年11月，中共制定「十四五」規劃的建議中首次明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」，將其上升為國家戰略。

之所以選址在雅魯藏布大峽谷，是因為這裏海拔落差在50公里內就有2,230米，水能密度全球罕見，產生的水能全世界絕無僅有。

雅魯藏布江在南迦巴瓦峰所在的墨脱段像一條「瘋狂過山車」，連續拐急彎（如著名的「U形大拐彎」），水流湍急但落差分散，直接建大壩效率極低。雖然該工程的建設方式官方沒有直接披露，但公開的「截彎取直+隧洞引水」的建設方式也是世界上罕有的水電站建設模式。

截彎取直，意味着大概率在河流大拐彎的起點和終點之間，直接挖穿山體，用隧洞連接。這樣原本分散在上百公里河道的2,000多米的海拔落差，被壓縮到幾十公里長的隧洞中，形成超高水頭。然後利用五個梯級開發，沿隧洞佈置5座電站，像「樓梯台階」一樣一級級發電。

在河流中上游或短距離海拔落差巨大的山區河流上，常利用修建坡度平緩的引水道（渠道、隧洞或管道），把開發河段的坡降集中起來，形成水電站巨大的水頭，這種開發方式稱為引水式開發（Conduit Type Hydroelectric Station，或稱管道式水電站）。引水式水電站按引水的水流狀態分為有壓引水式水電站與無壓引水式水電站。

當然，該座人類歷史上最為宏偉壯大的水電站座落在全球海拔最高的青藏高原上，還要面臨重點解決高海拔、強地震、複雜地形等難題。在習近平執政後，中國政府對環境資源的高標準保護要求，使得該項目必須嚴格遵循生態優先原則，開展生物多樣性保護、水土流失防治等專題研究。

雅魯藏布江下游5座水電站的可能選址在派鎮到背崩鄉之間。（資料圖）

不可估量的經濟效用與國際爭議

同時，工程兼顧西藏本地經濟發展、民生需求，通過配套交通建設改善區域發展條件。在雅魯藏布江下游水電工程正式公布後，中國A股市場在首個交易日就呈現出西部大開發板塊近30股漲停，其中，包含設計類、鋼鐵類，建工類、機械重裝類、水泥類和旅遊類等等等上市公司。可以窺見，此工程對中國西部經濟的帶動必然是顯著的、長期的。

當然，雅魯藏布江發源於中國，亦是印度和孟加拉國的主要河流。印度作為下游主要國家，早期對工程存在深深的擔憂，曾計劃在布拉馬普特拉河（雅魯藏布江在印度的稱謂）修建1,000萬千瓦水電站作為「對沖」。但近年來，印度學者研究表明，布拉馬普特拉河80%以上水量來自喜馬拉雅山南麓降雨，中國工程對其水資源影響有限。中印通過跨境河流合作機制保持溝通，2025年邊界問題特別代表會晤中，雙方同意進一步加強水電開發訊息共享。

當然，當前的中印關係敏感又複雜，這座靠近藏南地區的人類歷史上前所未有的水利工程勢必引發或小或大的地緣衝突。印度一定不願意看到伴隨水電站的建設，中國藏南地區的基礎設施建設突飛猛進。當然，電力緊缺的印度也存在與中國密切合作，成為雅魯藏布江水電站巨大的受益方。