整形外科專家龍道疇逝世享年90歲　創｢龍氏陰莖延長術｣震驚世界

世界著名整形外科專家、中國整形外科學奠基人之一龍道疇，因病醫治無效，周二（7月22日）在湖北武漢逝世，享年90歲。



龍道疇。（極目新聞）

龍道疇，1935年7月出生於江西省永新縣。1960年畢業於湖北醫學院（現武漢大學醫學部）醫學系，後至湖北醫學院附屬醫院（現武漢大學人民醫院、湖北省人民醫院）工作，歷任外科住院醫師、主治醫師、副主任醫師。

龍道疇深耕整形修復領域四十多年，不僅對燒傷後疤痕整形以及鼻、乳房整形等常規整形外科手術造詣頗深，在陰莖缺損的修復、毛髮移植等方面更是經驗獨到，在國際整形外科學界享有「龍一刀」美譽。

龍道疇接受巴西記者訪問。（極目新聞）

1991年，龍道疇為患者做生殖器官整復手術。（極目新聞）

龍道疇在全球率先主持完成了陰莖延長、陰莖加粗、陰莖大部分缺損的修復、陰莖再造並神經移植術等等課題。發表論文34篇，主編及參編專著10多部，擔任《中國修復重建外科雜誌》、《實用美容整形外科雜誌》等5個專業雜誌編委。

龍道疇領銜研發的4項研究成果，經衛生部鑒定為「國際領先」或「國際先進」，其中他創造的「龍氏陰莖延長術」獲得2000年國家科學技術發明二等獎（最高獎，當年一等獎空缺）。更吸引了英國《泰晤士報》、美國《華盛頓郵報》等傳媒來華採訪，來自18個國家和地區的病人慕名來華求醫。