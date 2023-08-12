深圳整形科醫生遭妻實名舉報　涉貪污腐敗出軌成癮　官方介入調查

深圳南山醫院整形科醫生劉飛遭妻子實名舉報，稱其每年可獲得藥品回扣十幾萬元、收受貴重首飾、出軌成癮等。南山區衛健局周六（12日）通報指，紀檢監察機構已介入調查。



內地醫療反腐持續，各地醫院和醫療機構構內部自糾自查進入白熱化階段。周四（10日），網民「萬紫千紅的榴蓮」發文，稱自己是華中科技大學協和深圳醫院（南山醫院）燒傷整形科副主任醫師劉飛的妻子錢萬宏，並對丈夫進行實名舉報。

錢萬宏稱，「（劉飛）在我們婚姻存續期間，私生活混亂，與護士求美者勾搭，出軌成癮，利用職務便利收斂病患者購物卡、貴重首飾、名茶名酒，利用職務便利收取藥商代表現金等財物，每年藥品回扣達十幾萬，並在未備案註冊登記醫療機構走穴撈金。」

錢萬宏續指，劉飛在08年研究生實習期與本科室已婚護士勾搭，並長期保持不正當男女關係。「劉飛作為黨員幹部搞婚外情，生活腐敗，自我膨脹，破壞的的形象，給黨抹黑，本人請求上級領導開除其黨籍，並追究其巨額財產來源不明。」

錢萬宏最後還稱，自己手內握有大量劉飛的腐敗證據，包括灰色收入原件和出軌的移動硬盤，「本人將積極配合調查工作。」

事件一時間引起轟動，南山區衛生健康局12日發布情況通報，指網絡出現有關南山醫院整形科醫生劉某的實名舉報信，對此，紀檢監察機構已介入調查。

網民點睇：

「但凡不出軌也就沒舉報這回事了。」

「微博辦案，實名舉報。」

「出軌成癮，是因為有眾多醫藥代表主動獻身。」

「打虎親兄弟，反腐老夫妻。」

「南山醫院真的很爛，我都寧願多花掛號費去更遠的港大醫院，早些年在南山看個小病，中成藥給你開一大袋子，回診更是混亂，患者隨便進插隊加塞沒人管。」

