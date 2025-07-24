東北大學6學生參觀礦企溺斃　3負責人被捕　脫落格栅板有陳舊裂紋

周三（7月23日），6名東北大學學生，在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠，參觀學習浮選工藝時，因格柵板突然整體脫落墮入浮選槽遇難。新華社報道指，目前涉事的礦廠已全部停工停產，廠房禁止入內。另據《中國青年報》報道，企業分管安全副總經理、車間主任、當日監護人員3人已被採取刑事強制措施。



涉事的礦廠已全部停工停產。（新華社）

涉事的礦廠已全部停工停產。（新華社）

最新的事故情況調查通報顯示，已初步查明的事故直接原因是浮選槽上方鋼格柵板（規格1.2m×3m）一側固定角鋼焊縫存在陳舊性裂紋，當日受集中載荷後瞬間斷裂，導致整塊格柵板翻轉脫落。

據悉，格柵板是安裝在浮選槽等設備上方或通道等處的金屬網格板，起承載、防護隔離等效果，防止人員或物體直接墜入下方的設備或空間。

事故調查組發現，涉事企業2月份雖對格柵板進行過一次「局部更換」，但未對全部焊縫做無損檢測；事發平台日常承載標識缺失，未限定同時站立人數；學校與企業簽署的《教學實習安全協議》未明確現場監護、限員和應急流程。

目前，涉事車間全線停產整頓；企業分管安全副總經理、車間主任、當日監護人員3人被採取刑事強制措施；東北大學已啟動校內問責，暫停所有赴礦山現場實習，並成立家屬善後專班；企業與學校已同6名遇難學生家屬全部取得聯繫，正依照《工傷保險條例》及《生產安全事故賠償辦法》協商賠償。

事發地隔壁廠房。（新華社）

事發地隔壁廠房。（新華社）

2024年，浮選車間安全環保事故為零、職業健康事故為零、安全生產事故為零，實現了「零事故」的安全目標。（新華社）

2024年，浮選車間安全環保事故為零、職業健康事故為零、安全生產事故為零，實現了「零事故」的安全目標。（新華社）

接下來，調查組還將完成現場勘查、資料封存、人員問詢，形成技術鑒定和管理責任報告，並公布最終調查報告及追責名單。

今年2月25日，中國黃金集團內蒙古礦業有限公司官方微信公眾號發布《內蒙古礦業選礦部浮選車間進一步提升生產效率和質量》文章，稱其順利完成了一二系列混精二層平台地面格篩板更換、三系列泡沫沖洗水改造以及藥劑製備間和石灰乳製備間、循環泵地面修復等眾多改善作業環境技改項目，消除現場安全隱患。

文章還提到，2024年，浮選車間安全環保事故為零、職業健康事故為零、安全生產事故為零，實現了「零事故」的安全目標。

另據央視報道，針對6名大學生參觀企業時遇難事件，內蒙古自治區政府將成立調查組，提級調查。