東北大學6名大三生參觀礦企溺斃　業界：掉進浮選槽幾無生還希望

東北大學6名學生在內蒙古一選礦廠參觀學習期間，因格柵板脫落墮入浮選槽溺斃。該校的知情學生透露，遇難者是大三本科生。有業內人士稱，浮選槽中的礦漿水具有腐蝕性和高溫風險，「人掉進浮選槽，基本沒有生還的希望」。



內蒙古呼倫貝爾市應急管理局消息，7月23日10時20分許，東北大學6名學生在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽。經全力施救，6人被救出後，醫護人員確認已溺亡。另有1名老師受傷。目前，屬地黨委政府、東北大學、中國黃金集團有限公司正在開展善後處置工作。

中國黃金集團內蒙古礦業有限公司選礦部浮選車間。（微信＠中國黃金內蒙古礦業）

《極目新聞》報道，呼倫貝爾市政府值班室工作人員稱，當地政府主要領導已作出批示，成立調查組，開展相關工作，「經初步調查，師生參觀時格柵板脫落，學生意外墜入浮選槽，學生不幸遇難。浮選槽到底有多大，暫不清楚」。

《南方都市報》報道，東北大學一名礦物加工工程專業的學生透露，遇難者是大三本科生，又稱自己曾去過事發選礦廠，平時浮選區員工僅2、30人，實習參觀時學生和老師比浮選區的員工更多。他提到，若是7個人站在格柵板上，板可能會受不住，浮選槽的垂直高度有十幾米，槽內是礦漿，「類似於泥石流，人掉進去動不了」。

東北大學6名學生，在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽溺亡。（極目新聞）

公開資料顯示，銅鉬礦浮選槽是一種用於銅鉬礦浮選分離的關鍵設備，通過泡沫浮選法將有用礦物與廢石分離。有業內人士稱，浮選槽中的礦漿水含有懸浮物、化學藥劑和重金屬離子，具有腐蝕性和高溫風險，需注意安全防護，「人掉進浮選槽，基本沒有生還的希望」。

另有「安全生產」方面的賬號發文指出，浮選槽為工業高危區域。格柵板作為防護設施脫落，暴露出設備維護缺失或設計缺陷。一般有格柵板的地方都有高落差，維修人員現場巡檢時也應格外小心。

圖為東北大學。（網上截圖）

據中國黃金內蒙古礦業官方微信公眾號2月25日發布的文章顯示，企業曾更換浮選車間格柵板，「浮選車間始終將安全生產放在首位，嚴格執行公司安全操作規程……此外，順利完成了一二系列混精二層平台地面格柵板更換」。

7月24日，中金黃金公告稱，東北大學6名學生在中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽溺斃。公司對事件不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問，並對此產生的社會影響深表歉意。