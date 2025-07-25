雙颱風｜范斯高逼近浙江福建暴雨大風預警　竹節草往台灣東部移動

7月25日6時發布颱風藍色預警、暴雨黃色預警，今年第7號颱風「范斯高」（熱帶風暴級）的中心7月25日早晨5點鐘位於浙閩交界東偏南方約385公里的東海南部海面上，就是北緯26.7度、東經124.3度，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為995百帕，七級風圈半徑100～260公里。



預計，「范斯高」將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，並向浙江南部到福建北部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。



范斯高和竹節草未來24小時大風預測。

此外，今年第8號颱風「竹節草」已於昨天（24日）晚上10點40分前後在菲律賓西北部的阿格諾沿海登陸（強熱帶風暴級，30米/秒，978百帕），早晨5點鐘其中心位於菲律賓費爾南多近海海面上，就是北緯16.7度、東經120.3度，中心附近最大風力有11級（30米/秒），中心最低氣壓為978百帕，七級風圈半徑120～200公里，十級風圈半徑20～30公里。

預計，「竹節草」即將在菲律賓西北部沿海再次登陸，然後以每小時45公里左右的速度向北偏東方向快速移動，今天午後進入巴士海峽並趨向台灣以東洋面，強度逐漸減弱。

范斯高和竹節草路徑預測。

7月25日8時至26日8時，受「范斯高」和「竹節草」的共同影響，東海大部、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東部和南部、杭州灣、江蘇南部沿海、浙江沿海、福建沿海、台灣島沿海將有6～8級、陣風9～10級大風。

暴雨黃色預警

預計，7月25日8時至26日8時，內蒙古中東部偏南地區、甘肅東部、陝西北部、山西北部、河北西部和北部、北京北部、遼寧西部、吉林中部、黑龍江東南部以及四川盆地西南部、雲南中部、浙江東部、台灣島等地部分地區有大到暴雨，其中，內蒙古中部偏南地區、山西北部、吉林中部偏北地區、黑龍江東南部、台灣島北部等地部分地區有大暴雨（100～150毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

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