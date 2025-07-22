颱風韋帕襲港停市失10萬書迷 今屆書展89萬人入場 較去年跌一成
撰文：林遠航
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今屆香港書展剛於今日（22日）下午5時圓滿結束，受颱風韋帕襲港影響，書展於周日（20日）停開一日，人流亦不如去年。貿發局公布今年書展有89萬人次入場，較去年跌10萬。貿發局副總裁張淑芬形容，風暴無阻書迷熱情，不少人把握風暴前後時間，踴躍入場。
消費金額方面，大會調查顯示，逾860名受訪者今年在書展的平均消費金額為918港元，較去年微升。
今屆書展剛剛在下午5時結束。貿發局表示，香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界今日圓滿結束，風暴不減書迷熱情，三展在惡劣天氣過後延長開放時間，錄得89萬人次入場。除了本地市民及內地旅客外，今屆書展亦有來自日本及東南亞的書迷到場。
貿發局副總裁張淑芬表示，書展一直深受市民及旅客歡迎，即使周日受風暴影響，仍無阻書迷熱情，不少人把握風暴前後時間，踴躍入場。大會亦提早及延長昨日（21日）開放時間，盡力為展商及參觀人士爭取更多銷售及參觀機會。
另外，大會委託研究機構抽樣訪問逾860位入場人士，了解他們的消費預算及閱讀習慣。調查顯示受訪者今年在書展的平均消費金額為918港元，較去年微升，金額佔全年購買印刷書籍平均支出的57%。
調查亦顯示書展最受讀者歡迎的書籍種類，首五類分別為小說（45%）、兒童及青少年讀物（25%）、文學（23%）、漫畫（17%）及補充練習（16%）。
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