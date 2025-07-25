前國防部發言人吳謙升任駐埃及少將武官

曾長年擔任國防部發言人、以強硬對外發言風格聞名的吳謙，近日確認出任中國駐埃及大使館新任國防武官，軍階由大校晉升為少將。吳謙表示，他將全力推動中埃兩軍在高層交往、聯演聯訓、人員培訓等領域的務實合作，為維護地區和平穩定貢獻力量。



據中國駐埃及大使館網站信息與《中新社》報道，中國駐埃及使館7月24日舉辦慶祝中國人民解放軍建軍98周年暨國防武官到任招待會，中國駐埃及大使廖力強向來賓介紹新任國防武官吳謙少將。此次活動吸引超過500人出席，包括埃及國防部長代表米塔瓦里、武裝部隊參謀長代表曼蘇爾，以及各國駐埃使節、武官、中資機構代表、華人華僑與留學生等。

吳謙在發言中表示，作為新任國防武官，他將「全力推動中埃兩軍在高層交往、聯演聯訓、人員培訓等領域的務實合作，為維護地區和平穩定貢獻力量」。

根據公開資料，吳謙1973年出生於北京，1991年考入解放軍國際關係學院，並曾赴英國伯明翰大學進修，與現任國防部發言人蔣斌具有相似學歷背景。

2015年6月，吳謙出任國防部新聞事務局副局長及發言人，並於同年9月首度主持國防部新聞發布會。2016年晉升大校軍階，2017年出任國防部新聞局局長，至今年5月卸任。

回顧5月新任發言人蔣斌亮相時，吳謙的相關信息已從國防部官網移除。國防部目前共有兩位發言人，分別為張曉剛與蔣斌。

彼時內媒《環球時報》曾報道指出，吳謙「另有任用」，將在新的崗位上「繼續講好中國軍隊故事」。