苗華落馬掀整肅風暴？解放軍報連三日發文清洗政工體系

中國軍方印發規定要求重塑政治幹部形象威信後，中共中央軍委機關報《解放軍報》一連三天密集刊登評論文章，要求政治幹部同一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，當「鬥士」勇於揭露問題等。這一系列關於軍隊政治幹部的整肅信號，令外界聯想，可能與先前落馬的原中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華的案情有關。



《解放軍報》7月21日刊登消息，指中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統 全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》（簡稱《規定》），共計22條，以貫徹中共總書記、中央軍委主席習近平關於深入推進政治整訓的決策。

《解放軍報》也自當天起，一連三天刊發「牢固立起政治幹部形象威信」系列評論員文章。

首篇就提及新頒布的《規定》以整風精神深入推進政治整訓，劃出政治紅線、用權底線、交往界線、廉潔警戒線，從強化政治忠誠、公道正派用人等七方面，「明確政治幹部特別是政治領導幹部的鐵規矩硬槓槓」。

在習近平對軍隊的強力反腐下，十九大的軍方代表中有80%是首次參加黨代會。（路透社/資料圖片）

接下來兩天的評論員文章則進一步提出，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，實現建軍一百年奮鬥目標任務艱鉅，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜。

文章強調，政治幹部要以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制，同一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，確保槍桿子永遠聽黨指揮；還要當「鬥士」、不當「紳士」，敢於直面矛盾，勇於揭露問題，讓歪風邪氣沒有生存的土壤和條件。

文章並要求，軍隊政治幹部要講真話報實情，講團結但不搞一團和氣，該擔當時堅決挺身而出，該鬥爭時必須果斷亮劍，把政治幹部堅持原則、堅守真理、敢抓敢管的樣子立起來。

政治工作是中國軍事制度的一大特色，軍隊設置政治委員、政治部主任，以制衡司令員，保證中共對軍隊的絕對領導。中央軍委層面，則設置政治工作部，主要負責指導軍隊宣傳思想文化工作、組織建設，包括考核、選拔高級將領等。

官方大動作宣傳對軍中政治幹部的整肅信號，令外界聯想可能與6月下旬才被免去中央軍委職務的苗華有關。

有媒體分析，這次頒布的《規定》特別強調「重塑政治幹部形象威信」，等於間接承認苗華落馬對政治幹部形象造成重創；而「全面肅清流毒影響」則代表不只是肅清苗華餘毒，還會有大批將領被整肅。相關報道更推測，下星期舉行的中共中央政治局會議，可能通過對苗華的處分報告。

2017年9月，海軍政委苗華掌中央軍委政治工作部。（國防部）

今年70歲的苗華，曾先後擔任海軍政委和中央軍委政治工作部主任，都是掌握考核幹部大權的重要職務。他去年11月因涉嫌嚴重違紀被停職，今年3月因嚴重違紀違法被罷免本屆全國人大代表職務，6月27日被免去中央軍委委員職務。

除苗華以外，解放軍自2023年火箭軍腐敗案曝光以來，共有數十名將領落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和。

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範接受《聯合早報》採訪時分析，《解放軍報》的系列評論，讓人感受到中共中央軍委在責怪政工幹部沒有負起監督的責任，甚至「很可能存在政委與司令員沆瀣一氣，沒有人監督的情況。」

至於中共政治局會議是否通過對苗華的處分並公布案由，丁樹範則持保留態度。

他認為，高層將領一再落馬，難免引起民眾與低階軍事幹部對軍隊的不信任。因此即便有處理相關議程，也未必會即時公布；即便公布，形式也值得觀察。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

