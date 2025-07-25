揾工涉黃？女子應聘董事長助理竟稱：曾承受領導劇烈撞擊45分鐘

內地招聘平台「BOSS直聘」再傳涉黃招聘。一名在系統登記註冊名稱為「王怡香」的女子，在求職區應徵「董事長助理」，她在履歷的自薦寫下，「曾經承受過領導長達45分鐘劇烈撞擊。」



該公司的HR隨即透過對話向她覆核，並禮貌詢問該句話的意思，沒想到「王怡香」語出驚人的回應稱，「就是papapa！（上床）」，內媒批評「這種赤裸裸的性暗示居然能通過平台審核」，內媒更整理相關資料稱這並非該招聘平台首次涉黃。



內媒稱，BOSS直聘曾多次被曝出「色情招聘」相關問題，此次是利用求職「董事長助理」進行招嫖。

王怡香在個人經歷上寫著，其為人大播音主持專業出身，在校曾系統性學習語言表達、節目策劃等專業專長，個性上性格開朗、活潑並溝通能力、適應力極強。希望工作地點在鄭州，預期職位為董事長、CEO助理，待遇為4000到9000元人民幣。

但在看似正常的履歷還多了一句，「曾經承受過領導長達45分鐘劇烈撞擊！」，求才者透過系統對話功能詢問王怡香，「請問這45分鐘撞擊是什麼意思？」王怡香直接回答，「就是papa！」，求才者則回覆，「方便來面試嗎？」

近日這份求職及對話紀錄在網路上傳開後，不少人質疑其真偽，懷疑是P圖所致，BOSS直聘則並未對外說明。

「BOSS直聘」非首次涉黃

2022年8月，網民爆料廣州一家公司在BOSS直聘上發佈「VIP助理秘書」招聘資訊，但對方通過微信告知求職者，該職位實質是與客戶建立男女朋友關係，還需「陪客戶睡覺」，月薪5到8萬元人民幣。

2024年11月時，陝西一名女生在BOSS直聘平台上，應聘西安某公司經理助理時，面試時被一名陳姓老闆暗示「陪睡」。

BOSS直聘。

值得關注的是，「BOSS直聘」公司2022年12月以介紹形式來港上市，當時未有集資，亦在美國納斯達克雙重主要上市。近日則計劃在港發行3000萬股A類普通股，香港發售佔10%，其餘為國際發售，集資最多23.4億港元。