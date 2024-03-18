內地上門按摩APP被揭涉黃　技師：只要錢到位，啥服務都能做到

據內媒福建省廣播影視集團旗下「海博TV」、廣西廣播電視台等近日報道，內地多個上門按摩APP生意火爆，按摩師上門的核心不是「按摩」，而是「加鐘服務」。只要加鐘，她們甚至可以直接提供色情服務。按摩過程中，她們露骨的話術，更是一句接著一句，尺度大得驚人。個別按摩師甚至直言不諱：「只要錢到位，啥服務都能做到」。



報道指，這類上門按摩APP的廣告在小區電梯、公廁牆、酒店、飯店等隨處可見。內媒記者在「秋香到家」按摩小程序上下單了298元（人民幣，下同）的「臥龍酣睡」按摩項目。記者詢問除了按摩外是否有其他服務，這位按摩師表示，她可以有「加錢」服務，根據客人的要求進行服務。

在按摩過程中，按摩師主動讓記者體驗「私密養護」項目，需額外支付500元，記者以有事為由拒絕。之後，按摩師又表示自己還可以「過夜」，需要顧客額外支付2000元。

內媒又派出記者到「秋香到家」平台進行面試。在面試時，工作人員表示，按摩師不能私下收客人錢，但想要真正賺到錢，在按摩過程中，按摩師必須要想辦法讓客人加鐘，但如何讓客人加鐘，得到正式入職之後才會告訴按摩師，因為這屬於他們的「商業機密」。

「秋香到家」工作人員稱：「他（客人）加鐘一直加到天亮，加到天亮在做甚麼呢？按摩師就在陪顧客聊天。就坐著陪他聊天，或者是他自己吃宵夜，在那喝酒，就陪他聊天就行了，他讓喝酒可以不喝。這些等培訓過以後，我會告訴你們。」

「秋香到家」的工作人員又表示，為了讓顧客更好地挑選按摩師，每位按摩師還需要提供相應的工作照、生活照，利用修圖軟件進行換頭等處理。