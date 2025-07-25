餓了麼前CEO韓鎏被拘捕　逾4000萬元受賄款藏多個出租屋

餓了麼物流負責人、前CEO韓鎏涉嫌受賄，近日被上海警方拘捕。警方披露，韓鎏受賄金額逾4000萬元（人民幣，下同），且手法極為隱蔽，為了掩人耳目將贓物贓款分散存放於多個出租屋內。



餓了麼物流負責人、前CEO韓鎏。（網上圖片）

周四（7月24日），上海警方通報了一宗，上海互聯網企業高管收受商業賄賂的案件，拘捕了7名受賄、行賄疑犯，涉案金額逾4000萬元。通報中提到的「上海某互聯網企業副總裁韓某」，即是餓了麽物流前主管韓鎏，其於今年6月被餓了麽方面通報涉嫌職務犯罪後，被移送公安機關。

通報顯示，經查，2023年7月以來，韓某等三人相互勾結，利用手中管理物流配送業務和確定供應商准入、清退、考評、補貼發放等職權，幫助多間供應商獲取了數十座大中城市的物流配送業務資格，並借此大肆收取供應商劉某等四人的行賄款，甚至要求供應商根據利潤情況按比例分成。在不到兩年的時間內，韓某等三名疑犯30多次收受供應商行賄款物達4000多萬元。

警方發現，向韓某行賄或被其索賄的供應商中，有的曾因考核不達標，希望通過行賄保留供應商資格；有的則是為了改善經營狀況而行賄，希望獲取更多關照。而面對供應商的不同需求，韓某等人還會利用手中職權，將相關業務資源向行賄者進行傾斜，為供應商提供更多超出平台運營規則的生意便利，進而方便三人進一步大肆斂財。

韓鎏等三名疑犯30多次收受供應商行賄款物達4000多萬元。（九派新聞）

韓鎏等三名疑犯30多次收受供應商行賄款物達4000多萬元。（九派新聞）

警方還發現，韓某等人收受賄賂的手法極為隱蔽。他們在頻繁接受供應商宴請的過程中，大肆收取巨額財物。為掩人耳目，三人還將贓款贓物分散存放於多處租住房屋內。

今年6月，上海警方對案件開展收網行動，在浙江警方的配合下，先後拘捕韓某等三人以及向其行賄的劉某等四名供應商負責人。目前，上述七名疑犯分別因涉嫌非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪被警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

6月20日，有消息稱韓鎏被警方帶走調查。餓了麽當時回應稱，公司經內部調查發現物流主管韓鎏涉嫌職務犯罪，並向公安機關主動報案。（上海經偵ECID）

6月20日，有消息稱韓鎏被警方帶走調查。餓了麽當時回應稱，公司經內部調查發現物流主管韓鎏涉嫌職務犯罪，並向公安機關主動報案。警方已傳喚相關人員配合調查。餓了麽秉持誠信廉潔文化，對觸碰紅線行為絕不姑息，堅決依法依規處理。

公開資料顯示，韓鎏1988年出生於遼寧，早年任職於京東商城和京東物流，2019年加入阿里巴巴，花名「昊宸」，先後擔任餓了麽資深副總裁、即時零售業務負責人、蜂鳥即配總裁等職務。

2024年3月，時任蜂鳥配送負責人的韓鎏升任餓了麽CEO。2025年2月，餓了麽董事長吳澤明通過公司全員信宣布，即日起，吳澤明將兼任餓了麽CEO，韓鎏專注分管即時物流中心，繼續向吳澤明匯報。