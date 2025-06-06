黃的靈vs藍的贏　內地2女星捲入美團、餓了麼外賣新式商戰引熱議

繼今年初的外賣平台補貼大戰之後，美團與餓了麼近日再度交鋒，用明星玩「諧音梗」營銷。6月初，美團攜手歌手黃齡推出全新廣告短片，打出「黃的更靈」口號（普通話諧音「黃齡」讀音近「黃的靈」）；餓了麼則迅速請來女星藍盈瑩（普通話讀音中「盈瑩」與「贏」的發音相似）「反擊」，喊出口號「藍的一定贏」。

這場從名字開始的「黃藍大戰」，被內地媒體形容為「高端商戰往往採用最簡的營銷手段」，成功引爆內地社交平台熱議。



黃的靈vs藍的贏，美團與餓了麼開打新式商戰。

這場新一輪外賣商戰由美團打頭陣，找來上海歌手黃齡改編經典歌曲《夜上海》，推出洗腦式短片：「黃的靈，黃的靈，黃齡唱歌給你聽。」「靈」一詞在上海話中有「聰明」、「伶俐」之意，亦正是廣告標語的雙關所在，結合美團代表色——黃色，黃齡成為名副其實的「黃的靈」。

短片中不乏滬語與上海文化元素，例如開場一句「開門請dancing」，原來是對「開門請當心」的滬語空耳，勾起不少外地網民共鳴。美團更在片中呼應咖啡文化，加入「點清咖，加點冰」的廣告語句，意圖搶佔年輕人熱愛咖啡外送的心智。網民稱讚：「這廣告真靈！」

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餓了麼迅速接招 女星藍盈瑩：名字是人生的正向暗示

美團廣告一出，網民即發出建議：「餓了麼要反擊只能請藍盈瑩了！」餓了麼隨即跟上，邀請在《甄嬛傳》出演浣碧一角的藍盈瑩擔任「必贏官」，推出Vlog式短片，以「藍色幸運色」在各場景「贏贏贏」。她最後一句「我的名字，永遠是我人生的正向暗示」，正中年輕人信奉「吸引力法則」的心理。其英文名「blue win win」，更巧妙呼應餓了麼的代表色與勝利願景。

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餓了麼更發6862元（人民幣）的全年紅包獎勵兩位建議代言人的網民，成功製造「共創」話題與用戶參與感。

在這場有意思的「互嗆」里，品牌營銷中一種比較新穎的玩法出現了。表面上還是玩梗，但這次，美團和餓了麼的核心營銷策略在於「代言人+事件營銷」的強強聯合。將傳統代言人營銷的明星效應與「外賣商戰」的事件營銷巧妙融合，給商戰帶來了前所未有的趣味性，也形成了「1+1>2」的傳播效果。

從「打折戰」走向「諧音梗戰」 品牌營銷變身網民盛宴

早前外賣平台的戰場多在補貼與服務層面，三大平台京東、美團、餓了麼曾因搶佔用戶流量使出大招。今年4月，京東創辦人劉強東甚至親自變身外賣員送餐，並發公開信批評「對手強迫騎手二選一」，令部份訂單延誤、用戶體驗惡化。

而市場監管總局亦在5月中旬約談上述三大平台，要求依法合規、公平競爭，避免過度商戰衍生不正當手段。

美聯、餓了麼被指打壓其他的外賣平台。（VCG）

而這場「黃藍雙打」令商戰不再是冷冰冰的價格調整，而是讓整體品牌形象更貼近年輕人。網民們也不甘寂寞，開始為京東出謀獻策：「劉畊宏出場做『劉更紅』吧」、「惠英紅可以做『紅會贏』！」有人更直言：「下一場商戰，誰敢不請諧音明星就輸了。」

在即時零售正式進入「四國殺」時代（美團、餓了麼、京東、抖音）之際，品牌如何以創意擺脫補貼依賴、搶佔文化話語權，這場由黃齡與藍盈瑩開啟的代言人玄學戰，或許提供了一條意想不到的路徑。