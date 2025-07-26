基孔肯雅熱｜佛山病例破4千　專家：恐超10年前印度洋大暴發

截至周四（24日），廣東佛山市五區基孔肯雅熱（又稱屈公病）病例累計超過4000宗，其中順德區達3627宗，成為疫情重災區。廣州、陽江、湛江等地亦報告病例，顯示疫情外溢風險。廣東省愛國衛生運動委員會已發起「清積水滅蚊蟲」行動，號召居民參與防控，阻斷基孔肯雅熱與登革熱傳播。專家警告，若流行季未控，病例數可能超過10年前印度洋大暴發。



據「健康順德」通報，順德區病例主要集中於樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，均為輕症。「健康禪城」顯示禪城區210宗，集中於石灣鎮、張槎街道、祖廟街道；「健康南海」報告南海區169宗，以桂城街道為主；「健康三水」與「健康高明」分別報告三水區8宗（西南街道、雲東海街道）及高明區3宗（荷城街道、楊和鎮），均為輕症。

佛山近日已啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位。（央視）

陽江市報告3宗輸入病例，湛江吳川市發現1宗基孔肯雅熱及1宗登革熱病例，患者均隔離治療，無本地續發病例。廣州越秀區楊箕社區出現病例，已展開全面滅蚊。澳門7月18日報告1宗輸入病例，患者曾探訪順德。廣東省委常委會強調，當前為防疫關鍵期，需警惕境外輸入與汛期天氣影響，持續清積水、滅蚊蟲，防止疫情外溢。

中國疾控中心病媒生物首席專家、氣候變化與健康全球聯盟主席劉起勇表示，今年氣候適宜蚊蟲繁殖，伊蚊密度高，輸入的印度洋型基孔肯雅病毒株傳播效率強，導致疫情規模超歷史。順德疫情源於7月8日一名斯里蘭卡返鄉者的輸入病例，一周內病例激增至478宗。

劉起勇表示，10年前在印度洋的基孔肯雅熱大暴發，形成的規模和造成的損失，總體來講與目前相似，儘管現在還沒有達到當年的暴發水平，但現在流行季節還沒有完，如果到流行季結束，病例數有可能超過10年前。

報道指，基孔肯雅熱無疫苗及特效藥，採對症治療，急性期禁用布洛芬等非甾體消炎藥。順德區成立中醫藥防治專家組，由廣州中醫藥大學順德醫院及順德中西醫結合醫院牽頭，7月13日起實施中醫藥方案，覆蓋急性期與恢復期，包含內服藥、外敷、針灸、熏洗等療法。在樂從、北滘、陳村三鎮，中醫藥使用率超85%，顯著縮短病程：關節痛減1-2天，皮疹減0.7-1.5天，發熱減半天。特色療法如四子散外敷、抗炎止癢散、針灸及香囊驅蚊，有效緩解症狀並防叮咬。