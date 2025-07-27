中國N號房｜10萬人境外群組瘋傳偷拍與AI合成照　受害者親述遭遇

近日，一個名為「MaskPark」的境外中文論壇引發中國內地社會高度關注。據多家媒體報道，該平台涉嫌大規模傳播中國女性的偷拍與私密影像，甚至涉未成年人、AI合成淫照與性侵直播內容。由於該群組成員多為中國境內男性，頻道內含大量偷拍影片與「投稿指南」，更販售針孔攝影設備，被輿論直指為「中國版N號房」。



南方都市報引述知情人士指出，「MaskPark」並非單一聊天群組，而是由數十個頻道與子群構成的非法社群，總規模據稱超過十萬人。頻道內的偷拍場景遍布地鐵、試衣間、醫院、酒店，甚至包括家庭與校園。偷拍設備常被偽裝為香薰、插座、潔廁劑等日常用品，並形成從偷拍、傳播、交易至牟利的完整黑色產業鏈。

「Maskpark」被視為中國N號房翻版事件。（百度）

受害者深陷「偷拍產業鏈」影片遭外流

「你知道你的視頻外流了嗎？」今年5月，戴麗（化名）在社交平台收到這條私訊時，以為是騷擾訊息，直到對方發來一條Telegram連結。戴麗回憶，點開連結後，一個紫色面具圖示跳出，頻道名為「Maskpark」，隨後私信者更提供了聊天記錄截圖，全部都是她的生活照、私密照與親密影片，一共22份被公開流傳。

「震驚、憤怒、傷心，感覺快氣炸了。」戴麗一眼認出，這些影像大多來自其前男友的偷拍。更讓她痛心的是，對方不只傳播照片與影片，還連同她的社交帳號與聯絡方式一併曝光，並在群組內進行露骨侮辱與交易。

她觀察到，群組裡不只她一人受害。從10歲的妹妹、20歲的女友、50歲的丈母娘，各年齡層的女性都成為私密照與AI換臉淫照的受害者。「她們可能被騷擾後換了號碼或註銷帳號，這也是我的做法。」

近日，一個名為「MaskPark」的境外中文論壇引發中國內地社會高度關注。

她表示，「Maskpark」的活躍用戶幾乎全為男性，來自中國各省市，年齡分布廣泛，甚至包括高中生。頻道資訊量極大，一天有高達40萬人次訪問，單條貼文平均3.5萬次觀看，「我進群時是8萬人，一個月內增至10萬。」因Telegram無法截圖錄屏，她只能用另一部手機錄下畫面，「滑了15秒都還沒滑到底。」

偷拍者是信任的人

同樣的遭遇也發生在23歲的M女士身上。她向內媒《看見》透露，20歲時曾被前男友多次偷拍私密照，並被用AI技術合成淫穢影像。這些照片被隱藏於相機相簿內，內容包括她的睡姿、躺在床上的樣子。「我本來以為他是在記錄生活。」

更讓她震驚的是，相簿中還有她女性朋友的裙底偷拍照，甚至來自其他陌生女性的照片。她質問前男友，對方一開始跪地求饒，聲稱「是從網上下載的」。當M女士拒絕原諒後，他立刻惱羞成怒。

M女士說：「他還會用『你的睡姿好怪異』『拍着玩』等說法降低我的警覺。」更讓她感到背叛的是，這位留學生前男友平日常談男女平權，還會為女性發聲。「我看到這次MaskPark事件後，決定站出來說出自己的經歷，提醒更多人。」

據披露投稿指出，「MaskPark 樹洞論壇」成員高達十萬人，被害人數可能達90萬。（X）

多位受害者的經歷印證了「Maskpark」犯罪鏈條的完整性。平台內不僅出售針孔攝像頭與安裝教學，還傳授如何將攝像頭藏於日用品。另有「投稿指南」，鼓勵群組成員提交偷拍素材以換取進群資格。

群組內的拍攝手法亦極具欺騙性。有成員扮成女性潛入女廁裝攝像頭，或將攝影機安裝於鞋底偷拍裙底。「照片不會存到相簿內」，據一位爆料人梁先生說，「這樣才能躲過對方發現與舉證。」

更有自稱黑客者在群內兜售破解家庭監控與女性社交帳號服務，以獲取私密內容。這些影片與照片最終被分類、標價、兜售，甚至被製成所謂「開盒資料包」出售。

加密平台成偷拍者的海外「避風港」

一個名為「Maskpark」網站傳播大量內地女性的偷拍照。（百度）

綜合內媒報道，「Maskpark」自2021年6月成立，於2024年12月被封，但之後又開設新號重新起號。今年3月至7月短短4個月內，頻道粉絲再度增長8萬。目前主頻道已改為私密邀請制，關鍵詞搜索無法顯示。

「Telegram平台的端對端加密、匿名ID設計，使聊天紀錄難以固定，電子證據易滅失，傳統執法手段難以對其形成有效打擊。」有法律人士指出，即便舉報平台內容，相關聯結可能已失效。

律師分析受害者4大維權困境

根據律師郄喬慧的分析，這類事件受害者面臨四大維權困境。一是證據保全困難，Telegram具備高加密、匿名ID、雲同步與防截圖功能，導致舉證與保存聊天紀錄極為困難。二是跨境司法協作障礙，平台伺服器位於境外，受害者多為中國公民，存在管轄權爭議，跨境取證與司法互助程序繁瑣。

三是犯罪主體追蹤難，匿名發帖使偷拍者、傳播者與牟利者難以鎖定身份，加之群組常更換連結，逃避查緝。四是受害者心理壓力大，許多女性因羞恥與恐懼選擇沉默，未能及時報警與取證，也延誤了司法機關介入時機。

而「MaskPark」所涉及的黑色鏈條中，幾乎每一環都已觸犯刑事法例。首先透過群組傳播，可能構成「傳播淫穢物品罪」；此外若牟利，如收費下載、打賞等，則觸犯「製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪」，最高可判無期徒刑。

針對特定女性的辱罵與猥褻評論，可構成「侮辱罪」；同時影片中若涉及未成年人，則可能構成「猥褻兒童罪」，使用針孔攝像頭者則可依「非法使用竊照專用器材罪」追責。在這些影片中，許多偷拍素材由伴侶、親屬拍攝，情節尤為惡劣，有律師直指：「情節嚴重者最高可處無期徒刑。」