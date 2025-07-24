中國N號房｜Maskpark論壇不只傳私照影片　還販售器材、教人偷拍

一個名為「Maskpark」的中文論壇近日被揭發大規模傳播內地女性的偷拍及私密影像，引發社會強烈關注。該平台涉及偷拍、偷拍交易，甚至出現性侵直播等極端內容，其中最大群組訂閱人數超過22萬人，被稱為「N號房」翻版。



據內媒《南方日報》報道介紹，「Maskpark」並非單一聊天群組，而是由數十個頻道與子群組構成的非法網路社群，運作時間已久，組織龐大。知情人士透露，平台內不僅流傳女性私密照片，更設有專門群組販售針孔攝像頭及安裝教學，教導如何將攝像頭藏入日用品中。

「Maskpark」被視為中國N號房翻版事件。（百度）

該平台散播的影像內容涉及各種公共場所，包括地鐵、商場、電梯與學校的偷拍影片，亦有不少受害者為其親密伴侶，如女友或妻子，影像多為未經同意情況下拍攝。此外，更有極端案例，號稱有父親對女兒性侵並進行直播，行徑駭人聽聞。

報道指出，「Maskpark」的整體運作已形成一條完整的黑色產業鏈。對此，有律師表示，偷拍行為已觸犯「非法使用竊聽竊照專用器材罪」，若進一步用於牟利，還可能構成「傳播淫穢物品牟利罪」，情節嚴重者最高可處無期徒刑。

由於該平台伺服器與管理人員多設於境外，資訊發佈後即被刪除或隱藏，加上匿名操作，導致執法機關面臨重大取證與追查難度。報道指出，跨國打擊此類數字犯罪的法律與程序門檻仍高，進展緩慢。

一個名為「Maskpark」網站傳播大量內地女性的偷拍照。（百度）

針對相關風險，內地多個網站建議，民眾入住旅館、租屋時，應多留意插座、煙霧警報器等可能藏有攝像頭的位置；日常應避免在朋友圈公開正臉照與即時定位。若懷疑被偷拍，應即時截圖錄屏留存證據，並向「12377」平台或「12338」婦聯熱線舉報。

針對「Maskpark」事件，法律與科技界普遍呼籲應從多個方面建立防線以應對此類犯罪。一是社交平台自我監管，針對違法頻道應及時封禁，並與全球執法部門合作追查來源。二是完善法律制度，強化對偷拍器材的管理與銷售規範，建立跨境網路犯罪懲治機制。三是加強技術防護，透過AI影像辨識提前發現、封鎖非法內容，並研發防偷拍設備與防護APP。四是加強公眾教育與價值觀建立，提升全民對偷拍行為的認知與譴責，形成社會共識。