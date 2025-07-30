粵港澳大灣區傳媒內蒙古行　聚焦採訪現代化建設發展成果

由中國記協、粵港澳大灣區媒體聯盟與內蒙古自治區人民政府新聞辦公室共同主辦的「同心築夢·共謀發展」粵港澳大灣區媒體內蒙古行聯合採訪活動，周二（7月29日）在呼和浩特正式啟動。來自粵港澳、長三角及內蒙古本地近30間媒體的40多名青年記者和網紅共同參與今次活動，在為期一周的行程中，採訪團將深入呼和浩特、鄂爾多斯、包頭三地，聚焦內蒙古現代化建設與高質量發展成果。



自去年起，「同心築夢·共謀發展」粵港澳媒體灣區行已成功舉辦四場，實現對大灣區「9+2」城市的全覆蓋採訪，為區域交流搭建了堅實的傳播橋樑。作為「粵港澳大灣區媒體聯盟」系列採訪活動的重要延伸，今次活動是該系列首次走出大灣區。

今次活動，採訪將圍繞數字經濟、綠色能源、生態治理、文旅融合、產業發展等領域展開，同時關注內蒙古與粵港澳大灣區、長三角地區的合作成效及未來潛力。全面展現內蒙古的資源稟賦、政策優勢和發展活力，總結其在培育特色優勢產業和新質生產力方面的標誌性成果，生動講述區域間在經貿、科技、文旅等領域深化合作、協同發展的故事。

採訪將充分發揮粵港澳大灣區及長三角地區媒體和網紅的傳播優勢，通過全方位、深層次報道，向國內外受眾展現充滿活力、開放包容的高質量發展中的內蒙古，傳遞中國經濟發展的廣闊前景，為推進中國式現代化建設凝聚輿論力量。