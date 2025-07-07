內蒙古完成三大沙漠林草鎖邊帶合龍　築牢北方重要生態安全屏障

《新華社》報道，7月6日，在內蒙古阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林沙漠南緣防沙治沙區，一條全長1856公里的防沙阻沙帶實現全線閉合，標誌着巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠林草鎖邊帶合龍工作完成。



阿拉善盟1856公里「綠色長城」合龍。（阿拉善盟工會）

阿拉善盟1856公里「綠色長城」合龍。（阿拉善盟工會）

據報道，阿拉善盟地處內蒙古最西端，年均降水量不足200毫米，蒸發量高達3000毫米以上，境內分布的巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠總面積達9.47萬平方公里，占當地國土面積的35.07%，占內蒙古自治區沙漠總面積的83.04%。

內蒙古完成三大沙漠林草鎖邊帶合龍。（內蒙古衛視）

內蒙古完成三大沙漠林草鎖邊帶合龍。（阿拉善盟工會）

據阿拉善盟林業和草原局工程師海蓮介紹，為有效遏制巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠蔓延，阿拉善盟於2月28日啟動三大沙漠林草鎖邊帶合龍攻堅戰，利用4個多月的時間補齊1856公里防沙阻沙帶的最後「缺口」，用總長度1856公里的防沙阻沙帶把三大沙漠緊緊圍住、牢牢鎖住，進一步築牢北方重要生態安全屏障。

內蒙古完成三大沙漠林草鎖邊帶合龍。（內蒙古衛視）

阿拉善右旗林業草原和荒漠防治局總工程師張有擁介紹：「我們採用草方格固沙技術，先穩住流沙，再種植梭梭等耐旱的本土沙生植物，形成立體式防沙治沙體系，讓生態屏障更牢固。」

內蒙古完成三大沙漠林草鎖邊帶合龍。（內蒙古衛視）

經過40多年治理，阿拉善盟累計完成防沙治沙近1億畝，在騰格里沙漠東南緣、烏蘭布和沙漠西南緣建成兩條總長460公里、寬3公里至20公里的防沙阻沙鎖邊林草帶，實現「綠帶鎖黃龍」的目標。