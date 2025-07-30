香港成內地車企出海跳板　右舵市場試煉場地位確立

作為一個區域市場，香港年均汽車銷量不足4萬輛，甚至不及內地一線城市的單月銷量。不過，儘管香港市場的銷量潛力有限，但由於其「國際自由港」的獨特優勢，內地的新能源車企將這裡視為實現全球化發展的跳板，各個企業在香港的佈局也日益加速。



上半年銷量統計：特斯拉奪第一 前六名半席為內地車企

香港運輸署公布的數據顯示，今年上半年，香港共登記了18356輛私人電動車。其中，比亞迪佔比高達27%，超越特斯拉位居榜首。

此外，上半年香港純電銷量榜前六名中，中國品牌佔據半席，吉利、小鵬同樣表現亮眼。

具體來看，比亞迪今年上半年在香港的銷量為4902輛，顯著超越特斯拉的3889輛。據悉，比亞迪上半年在香港最暢銷車型為Sealion 07（海獅07），該車為五座中型純電SUV，於2024年底上市，上半年銷量達3676輛，成為銷量支柱車型。

此外，寶馬今年上半年在香港的銷量為1019輛，位列第三；極氪為848輛，位列第四；豐田的純電動車為781輛，位列第五；小鵬為770輛，位列第六。

香港運輸署的數據還顯示，香港上半年電動車銷量佔總銷量的比例已經高達68.6%。

政策鼓勵 出海跳板

今年6月，中國汽車工業協會（CAAM）選擇香港作為首屆「國際汽車與供應鏈博覽會」舉辦地。上汽、吉利、廣汽、奇瑞等數十家內地整車廠展示了80款車型，其中多數為電動車。這也是香港有史以來規模最大的車展。

香港特首李家超上月在博覽會致辭中表示：「香港具備全球資本市場與世界一流的專業服務，有助於內地新能源車企進行海外融資和產品推廣。」

根據香港政府於2021年3月17日公布的首份《香港電動車普及化路線圖》，香港希望2035年或之前停止新的燃油及混合動力私人車登記，推動私人交通電動化進程，最終於2050年前實現碳中和。

為此，香港政府出台了一系列的鼓勵政策，比如首次登記稅優惠、牌照費優惠、家用充電設施補貼等。與此同時，香港還計畫在2027年中期前建成約20萬個充電車位。

除了政策上的鼓勵，香港也因為多方面的原因成為了內地車企出海的「前哨」與「跳板」。

一方面，作為右舵市場，香港成為了內地車企試水其他右舵市場（如東南亞、英國、澳大利亞等）的試煉場，車企也可以在此測試右舵自動駕駛與智慧座艙體驗。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬此前表示：「小鵬將加快步伐，把自動駕駛技術引入香港。」據悉，小鵬計畫於明年在香港推出搭載智能輔助駕駛系統的智能車型。

小鵬汽車2020年中成功赴美上市，成為繼蔚來、理想後第三間登錄美股市場的中國新車企。（新華社）

此外，作為國際自由港與資本中心，香港也為內地新能源汽車品牌提供了更國際化的展示平台，不僅能夠獲取更多的國際曝光，也讓全球的消費者可以更直觀地感知技術和設計。

從「東方之珠」到「出海前哨」，在中國新能源汽車出海的進程中，香港正扮演著越來越重要的戰略角色。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

