中國電動車壓境全球　大摩：市場正在經歷「中國主導時代」

根據摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）最新發布的報告顯示，今年4月全球純電動車市場已進入中國主導的新階段。中國電動車龍頭比亞迪以17%市佔率穩居第一，原本長期領先的特斯拉則市佔率從去年同期的10.7%滑落至7.9%，退居全球第四。



根據《華爾街見聞》報道，大摩報告標題為《全球電動汽車追蹤：中國電動汽車統治時代》（Global EV Tracker: The Age of China EV Domination）。報告指出，今年4月全球純電動車銷量年增38%，達到107.9萬輛，其中中國市場貢獻超過六成，年增幅高達51%。

大摩分析師Adam Jonas在報告中指出，全球電動車市場正在經歷「中國主導時代」，這不是簡單的市場周期性調整，而是產業格局的根本性重構。中國品牌不僅在銷量上全面壓制傳統汽車大廠，更在技術創新和成本控制上建立難以超越的護城河。

中國國產車：2023年5月25日中國湖北省武漢舉行的2023年華中國際車展舉行期間，一輛蔚來ET5置於展場內。（Getty）

報告顯示，中國市場表現最為搶眼，單月銷量達66.2萬輛，年增51%，純電動車滲透率也從去年的22.4%提升至30.2%。歐洲市場4月銷量為21.4萬輛，年增30%，滲透率達19.9%。相比之下，美國市場表現疲弱，僅售出9.5萬輛，年降4%，滲透率從7.4%降至6.5%。

在品牌表現方面，比亞迪以18.1萬輛銷量穩居首位，年增率達40%；吉利汽車成長迅猛，單月銷量達10萬輛，年增達1.5倍，市佔率9%。通用汽車則憑藉與中國合資企業五菱合作的宏光Mini等車型，以9.6萬輛位居第三。特斯拉則受到嚴重挑戰，僅售出8.4萬輛，較去年同期下降17%。

報告強調，從銷量結構、品牌競爭力、電池技術與全球市場分布來看，這是一場由中國品牌全面領先的「系統性勝利」。