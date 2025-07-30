民航局啟用台海W121航路　國台辦稱已執飛61架次

國台辦今（30）日舉行例行記者會。針對民航局於本月初片面啟用M503航線W121銜接航路一事，國台辦發言人陳斌華表示，自7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天約15架次，稱航線運行「總體安全平穩」，有助於「縮短有關航線距離，緩解航路擁堵，減少航班延誤」。



台媒《中央社》報道，民航局7月6日宣布啟用上述航路，稱目的是為應對區域航班增長壓力。然而，台灣方面強烈反彈。台灣陸委會當日即表示，北京此舉「不尊重兩岸共識及台灣民意」，恐「增加兩岸及區域不安」，並質疑啟用航路缺乏正當性，要求中方儘速與台灣方面協商。

台灣陸委會7月10日進一步指出，大陸方面僅於前一天透過既有兩岸聯繫機制向台灣民航單位「片面通知」啟用消息，台灣隨即明確表達「不同意」，並希望展開協商，但至今未獲陸方回應。

M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

對此，國台辦於7月16日稱，啟用該航線屬「民航空域管理的常規工作」，並強調此舉「符合國際民航組織規範，無需與台方協商」。

陸委會則於7月17日重申，早於2015年3月，雙方曾就M503航線啟用問題達成「需經溝通確認」的共識，呼籲對岸尊重既有協議機制，「儘早進行協商，避免影響區域飛航安全與兩岸關係穩定」。