民航局啟用M503新銜接航線W121　連結浙江東山　近台海中線

7月6日，國務院台辦發言人陳斌華在記者會上就「民航局今天宣布啟用M503 航線 W121 銜接航線」一事回答記者提問。據悉，M503 航線是中國大陸於2015年1月12日起在台灣海峽中線西側劃設的新國際民航航線，當時遭台灣當局。



陳斌華在記者會上表示，民航局7月6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線。這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。

據了解，大陸民航局在2024年1月公布，自當年2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122（連結福州）、W123（連結廈門）銜接航路由西向東飛行，本次啟用的W121航線則連接浙江東山。台灣曾表示，大陸自2015年單方面劃設M503航路以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安，造成爭議。

台灣中央通訊社製圖。

在與多國航空專家合作完成該航線的設計及評估工作，並經國際民航組織核準後，2015年3月5日，中國民航局正式啟用M503航線。2018年1月4日，M503航線北上運行及相關銜接航線啟用。直至2024年2月1日，中國民航局取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。

M503航線位於上海飛行情報區內，主要用於緩解東南沿海地區航班快速增長壓力，與A470航線配對使用，對提升飛行安全水平、減少航班延誤、保障旅客權益以及滿足亞太地區航空運輸發展需要具有重要意義。

A470航線是沿著浙江、福建、廣東等省空域經過的一條航線，大部份處於陸地上空。根據國際民航慣例，日流量超過400架次的航線就應當進行分流。據民航系統人士介紹，實際上自2007年開始，A470航線就已經處於超負載運行的狀態，導致航班正點率受到影響。