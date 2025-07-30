梁文道內地播客節目《八分半》傳多平台下架　本人覆01：司空見慣

香港著名文化人梁文道在內地的收費播客節目《八分半》被指疑因觸碰敏感議題，近日在多個平台下架或清空內容。



梁文道30日（周三）在回覆《香港01》查詢時表示，其團隊「只是幾個社交媒體平台上的帳號收到通知，暫時不准發布新內容15天」，又指下星期三（8月6日）晚上應該就會如期恢復，不會猜測背後的原因。



梁文道。（資料圖片）

新加坡《聯合早報》等近日報道指，不少聽眾發現，《八分半》突然被中國最大音頻平台「喜馬拉雅」下架全部節目，小紅書、B站等平台帳號近期也被清空所有內容，僅剩用戶體量較小的小宇宙還能正常收聽。製作方7月23日也在小宇宙上發公告，稱「節目內容調整，休假兩周左右」。

在小宇宙平台，《八分半》還能正常收聽。（截圖）

報道指，《八分半》近期話題涉及多個引爆中國輿論的公共事件，不過梁文道則在節目中曾說，《八分半》在一些平台「看不到了」，可能跟介紹已故香港作家蔡瀾的節目有關。

在7月2日上線的節目《人們為什麼如此懷念蔡瀾？》中，梁文道借蔡瀾談起香港社會變化，多次提及已停刊的《蘋果日報》及《壹週刊》，也以英文名「Jimmy」代稱壹傳媒創辦人黎智英，對他表示感激。

梁文道還說，金庸以前寫的報紙社論很銳利，「有些拿出來放到今天的香港，那是能坐牢的言論」。

梁文道還稱，「這輩子沒見過香港這麼蕭條」，官員卻都在大談軟對抗。「這樣的背景下，大家就會懷念起那個肆無忌憚到過火的時代。」

這番言論被廣傳後，梁文道在7月18日更新的最新一期節目中說，不要在當下做有太大影響的事，「影響大了就不妙了」，並稱考慮是否繼續更新這檔節目。

梁文道。（VCG）

梁文道回覆01：一定期限內禁言是司空見慣

梁文道30日（周三）在回覆《香港01》查詢時表示，「簡單地講，我們只是幾個社交媒體平台上的帳號收到通知，暫時不准發布新內容15天。而我的播客節目《八分半》不受影響，我們是暫時趁機休息15天。下星期三（8月6日）晚上應該就會如期恢復。」

梁文道又表示，「而這種社交媒體平台一定期限內禁言，熟悉內地的媒體朋友應該都知道，根本就是司空見慣」。

對於因為何故導致社交媒體帳號暫時禁言，梁文道稱「不知道，因為並沒有得到明確的說明。我也不會猜測」。