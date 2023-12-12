內地多名財經大V陸續遭禁言關注　經濟評論成新敏感話題？

內地網上上周傳出一則重磅消息：知名金融財經領域大V劉紀鵬疑似被禁言。有中國網民爆料，12月7日起，抖音、微博、今日頭條等多個社交平台已禁止民眾關注劉紀鵬，搜狐財經8日也在微博發文提到此事，但相關貼文如今已找不到。凸顯在中國當下的輿論環境，過去自由度相對寬鬆的經濟評論，也成了敏感話題。



據觀察，截至本月11日下午1時，劉紀鵬的微博和嗶哩嗶哩（B站）帳號都正常運作，但他的抖音和今日頭條帳號則顯示被「禁止關注」。劉紀鵬的抖音和今日頭條分別有75萬人和34萬人關注。

至於劉紀鵬是否在這些平台上被禁言，目前並不清楚。劉紀鵬最近一次在微博發文，是在5日深夜，而他的今日頭條、抖音，以及B站最後一次的更新時間，也停留在12月5日。

公開資料顯示，今年67歲的劉紀鵬是中國政法大學資本金融研究院院長、國務院國資委法律顧問、國家社科基金重大專案首席專家、中國企業改革與發展研究會副會長，以及中國上市公司協會獨立董事委員會副主任。

劉紀鵬時常透過社交平台評論股市與政策，被許多散戶譽為說真話的良心。（中國社會科學院）

他也任全國人大《證券法》《企業國有資產法》《證券投資基金法》《期貨交易法》起草小組成員，還是著名的股份制和公司問題專家，主持過270多家企業的股改上市、公司戰略、並購重組和投資方案設計。

劉紀鵬經常接受媒體訪問發表看法，也常透過社交平台評論股市和相關政策。

網上傳言稱，劉紀鵬此次疑似被全網禁言的原因，很可能與他前不久公開評論股市的發言有關。

劉紀鵬11月在北京出席由中國企業改革與發展研究會、網易財經、網易財經智庫聯辦的網易經濟學家年會。據「網易財經」官網報道，劉紀鵬當時在會上說，中國資本市場相關制度還不完善，對普通股民來說，等解決了「一股獨大」、交易所的公司制改組等問題後，再考慮入市也不遲。

劉紀鵬指出，「一股獨大」不利於資本市場健康發展，應該把大股東可持股比例的上限壓到30%。

過去16年裡，上證指數有52次在3000點上下徘徊。（資料照片）

劉紀鵬12月2日也在「和訊財經2023年會」上談到有關話題。據和訊微信公號的消息，劉紀鵬說，中國的資本市場財富分配不公平且缺少正義。一方面不管熊市、牛市，企業都跑步上市，另一方面在過去16年裡，上證指數有52次在3000點上下徘徊不前，大部分投資者沒有獲得財富效應。

對於上證指數長期在3000點上下徘徊，劉紀鵬分析，這是因為公司大股東把精力放在減持上，沒有把精力放到上市公司管理上。

他進一步稱，中國股市長期低迷是因為制度出了問題，「我認為最本質的原因是『一股獨大』，加上『註冊制』的導火索，還包括在監管制度上的不足，特別是監管部門和交易所之間的剪不斷關係，都影響上市公司的品質」。

劉紀鵬也在會上說：「我認為中國股市應該漲到4000點，因為現在的市盈率太低了……目前中國經濟增速仍然是美國經濟增速的兩倍，假如今年中國經濟增速保持5.3%、5.4%左右，這樣的經濟增速是美國經濟增速的兩倍。因此，像A股這樣的資本市場，應該漲到4000點，老是在3000點左右轉悠太危險，投資者都沒有信心。」

有網民對劉紀鵬的話表示認可，認為他說了「良心話」。「這就是『不解決提出的問題，解決提出問題的人』現實版」「說實話的，都讓閉嘴了！」但也有網民批評：「禁了也沒啥影響，這些人發的東西也沒見有啥參考性。」

在進一步加快金融結構性供給側改革的同時，防止金融漏洞、金融風險的發生也將成為重點（VCG）

不只是劉紀鵬被禁

除了劉紀鵬外，也有網民在微博上稱，多名財經大V的社交平台已被禁止發言和關注。根據網民列出的名單，這些人包括「水皮more」、洪榕、但斌、格隆、曉宇聞鈴徐曉宇，以及吳曉波等。

自稱著名財經評論家的「水皮more」，在今日頭條上有100萬名粉絲。他因「違反相關規則」，目前已被禁言，也被禁止關注。知名財經作家吳曉波、深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌，以及職業投資人洪榕的今日頭條帳號，同樣因違反規則被禁言。但在他們三人當中，只有洪榕被禁止關注。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

