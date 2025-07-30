習近平：做好下半年經濟工作　要有力提振消費、破除「內捲」

新華社30日（周三）報道，在7月23日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見建議。



中共中央總書記習近平主持座談會並強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除「內捲」，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。



習近平強調要有力提振消費。（視覺中國）

習近平指出，今年上半年，在中共中央堅強領導下，各地區各部門積極作為、攻堅克難，加緊實施更加積極有為的宏觀政策，我國經濟運行穩中有進，社會大局保持穩定。這反映出我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，支撐高質量發展的積極因素在不斷積累。

習近平強調，當前我國經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇、潛力和優勢，鞏固拓展經濟回升向好勢頭。下半年，要在宏觀政策上持續發力、適時加力，重點做好全方位擴大內需、堅定不移深化改革擴大開放、推動科技創新和產業創新深度融合發展、持續防範化解重點領域風險、多措並舉保障改善民生等工作。

習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出兩點希望。一是統一思想認識，凝聚廣泛共識。二是立足自身優勢，推動高質量發展。