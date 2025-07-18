全國政協召開宏觀經濟分析會　強調堅持穩中求進、高水平對外開放

周五（7月18日），全國政協在京召開2025年上半年宏觀經濟形勢分析座談會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。



王滬寧說，今年以來，面對國際環境複雜多變、不穩定性不確定性增加的複雜局面，以習近平同志為核心的中共中央加強對經濟工作的全面領導，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟頂住壓力、迎難而上，實現經濟運行總體平穩、穩中向好，社會信心持續提振，社會大局保持穩定。要深入學習貫徹習近平經濟思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，自覺把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，為以高質量發展全面推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

王滬寧表示，人民政協要圍繞中共中央部署的經濟工作重點任務深入研究、深度協商、積極建言。要學好用好《習近平經濟文選》第一卷，深化習近平經濟思想的體系化研究、學理化闡釋，把學習成效轉化為高水平履職盡責的工作實踐。要在跟蹤研究經濟運行新動態的同時，深入分析研究中長期經濟社會發展的戰略性、前瞻性問題，圍繞謀劃「十五五」時期經濟社會發展目標任務、因地制宜發展新質生產力、全方位擴大內需、穩步推動共同富裕等重點問題持續深化研究，提出對策建議，助推相關決策部署落實落地。要廣泛宣介「十四五」時期中國經濟發展重大成就，引導社會各界全面、辯證、長遠看待經濟形勢、發展大勢，唱響中國經濟光明論。

全國政協委員苗圩、馬建堂、尹艷林、周漢民、李國紅、王均金、黃群慧、孫黎、姜萬榮、劉永富、蔡建春、王俊壽、方光華發言，圍繞穩定和活躍資本市場、推動民營企業科技創新、穩住外貿基本盤、建立人工智能發展優勢、釋放服務消費潛力、促進鄉村特色產業發展、實施城市更新行動、助力全國統一大市場建設等協商建言。他們認為，今年以來，中國經濟新動能成長壯大，高質量發展扎實推進，經濟運行總體平穩、穩中向好，展現出強大韌性和活力。要學深悟透習近平經濟思想，以高質量發展的確定性應對外部不確定性，推動經濟持續平穩健康發展。