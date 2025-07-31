「靠企吃企」大肆斂財　兵器裝備集團原副總經理劉衛東遭「雙開」

中央紀委國家監委網站周四（31日）公布，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，劉衛東喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請以及旅遊、打高爾夫球等活動安排；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉升、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，違規操辦生日宴；「靠企吃企」，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物。

劉衛東嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予劉衛東開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。