國家互聯網信息辦約談英偉達 涉H20算力晶片漏洞後門安全風險
撰文：鄭寧
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據央視新聞報道，近日，英偉達（NVIDIA）算力晶片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼籲要求美出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智能領域專家透露，英偉達算力晶片「追蹤定位」「遠程關閉」技術已成熟。
為維護中國用戶網絡安全、數據安全，依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》有關規定，國家互聯網信息辦公室於2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。
據此前報道，黃仁勳日前訪華時表示，「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。」
7月29日，路透社亦報道指出，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在提到英偉達（Nvidia，又譯輝達）向中國出口H20人工智能（AI）晶片時表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊決定放行這些晶片，以阻止中國在製造最佳晶片的競賽中取得領先。
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