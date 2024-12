英偉達NVIDIA為何被反壟斷立案調查？

編按:英偉達NVIDIA公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》(市場監管總局公告〔2020〕第16號),市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。

有專家接受內地《財經》雜誌訪問時稱,從市場監管總局公告的描述來看,可能涉及以往與經營者集中相關的壟斷行為。



12月9日晚間,國家市場監管總局發布公告,因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》(下稱《反壟斷法》)及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》(市場監管總局公告〔2020〕第16號),市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。

《財經》向英偉達中國公司發出了置評請求,截至發稿時,未獲對方回應。至北京時間12月9日23時,英偉達開盤跌超2%,且仍在繼續下跌。

英偉達是一家全球知名的芯片公司。截至北京時間12月9日晚9點,英偉達市值高達3.49萬億美元。富國銀行今年2月數據顯示,英偉達2023年在全球數據中心圖形處理器(GPU)市場份額為98%。第二名的AMD市場份額僅為1.2%,第三名的英特爾不足1%。

中國市場在英偉達的營收大盤中有較大比重。英偉達財報顯示,截至2024年前三季度,英偉達在中國大陸(含香港)營收115.7億美元,在其收入大盤中占比12.7%。

英偉達・輝達:Nvidia's Grace Hopper superchips are displayed at Gigabyte during COMPUTEX Taipei, one of the world's largest computer and technology trade shows, in Taipei, Taiwan May 30, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo