英偉達H20晶片支持｢追蹤定位、遠程關閉｣　遭約談在華銷售或受阻

2025年7月31日，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）針對英偉達（NVIDIA）H20算力晶片被曝出存在安全風險一事，約談英偉達公司，要求其就對華銷售的H20晶片潛在後門問題進行說明，並提交相關證明材料。



根據《央視新聞》報道，有關部門指出，此次約談是依據《網絡安全法》、《數據安全法》及《個人信息保護法》等相關規定，旨在維護中國用戶的網絡安全與數據安全。

消息指，英偉達H20晶片被揭可能內置「追蹤定位」及「遠程關閉」功能，引發外界對其潛在後門風險的高度關注。此前有美國國會議員曾呼籲，要求美國出口至中國的先進晶片必須配備可追蹤定位的功能。有人工智能領域專家則透露，英偉達相關技術已趨成熟。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

對於此次被約談一事，英偉達公司截至目前尚未對外作出回應。

據內媒報道，一位資深科技政策從業者指出，網絡安全審查主要針對關鍵基礎設施項目，若審查未通過，相關運營方將無法採購英偉達相關產品。報道並引述一名國產晶片從業者稱：「關鍵基礎設施，例如信創行業已有國產化要求，包括券商、基金等在內的金融行業目前也都有國產化要求。」

針對英偉達晶片涉內置敏感功能，有業內人士認為該消息可能對商業市場造成影響。「會有嚇阻效應」，上述科技政策從業者表示，若消息屬實，不僅關鍵行業，商業客戶亦可能放棄採購相關產品。

據悉，H20為英偉達專為中國市場設計、應對美國出口限制所推出的AI加速器，基於Hopper架構，具備CoWoS先進封裝技術，整體性能略高於華為910B，但仍無法滿足萬億級大模型訓練需求，更適用於垂類模型的訓練與推理。

H20產品分為141GB與96GB兩個顯存版本，顯存帶寬達4TB/s，FP16算力為148TFLOPS，八卡服務器價格約為110萬元人民幣，並自2024年第一季起陸續對客戶出貨。

黃仁勳在參加鏈博會期間召開媒體交流會。（視覺中國）

今年4月，英偉達表示接獲美國商務部通知，H20出口需持續申請許可，導致其一季度高達45億美元的庫存減值。

不過，2025年7月15日，英偉達創辦人兼行政總裁黃仁勳訪華時曾指出：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨，對此我非常高興，這真是個非常好的消息。」

黃仁勳表示：「中國市場如此龐大、充滿活力。人工智能在中國發展非常快，我非常高興看到中國的人工智能發展。這裏有全球50%的人工智能研究人員。因此，美國企業紮根中國市場的確至關重要。」

業內人士指出，英偉達H20解禁或為了清理庫存，有關客戶須向美國商務部工業與安全局（BIS）提交採購數據。

亦有消息指，英偉達近期已重新向台積電下單，預計向中國市場提供額外30萬張H20晶片。若消息屬實，按每張單價約10萬元人民幣計算，此批增量H20晶片將為英偉達帶來約300億元收入。