韓網紅在長白山上揮韓國國旗唱國歌　國旗被收後遭公安帶走6小時

韓國網紅Girit近日到中國東北旅遊，在登上長白山時，他拿出韓國國旗揮舞，並大唱起韓國國歌開直播，直播間也有不少網民刷起韓國國旗，豈料直播到一半，長白山景區的工作人員立即上前制止，並沒收國旗。



該網紅表示自己隨後遭警方帶走問話，檢查隨身物品、手機照片後，要求簽下「以後不會再犯」的承諾書才被放走，一共被帶走6小時，事件在中韓都引發熱議。



韓國網紅Girit近日到中國東北旅遊，在登上長白山時，他拿出韓國國旗揮舞，並大唱起韓國國歌開直播。（影片圖）

綜合媒體報道，韓國網紅Girit日前將其在長白山的直播影片放上youtube。畫面顯示，他在長白山天池觀光時，從背包中取出韓國國旗揮舞，並高唱韓國國歌。不過不到15秒後，就有一名身穿紅衣、疑似景區工作人員的中國男子上前，一把奪走他手中的太極旗。

Girit則回應指，「這裡不能揮國旗嗎？可以把國旗還給我嗎？我會收進包裡」，但他仍遭該工作人員帶走，直播也被終止。約6小時後，Girit再次開直播和網友報平安，稱自己被帶走後，公安搜查他所有的物品，甚至檢查他手機相簿裡面每一張照片，最後他還簽下了承諾書「保證未來不會再犯」才被放行。

此事在中韓網絡引發爭議，韓國網民大多擔心該網紅安全，而內地網民則痛批該韓國網紅不尊重中國，沒有禮儀。

據了解，長白山位於吉林省東南方，位於中國和朝鮮的邊界。韓國人稱長白山為「白頭山」，國歌歌詞中也有提及此地，被認為是朝鮮族的神山和聖山，以及民族發源地。

內地網民點睇：

韓國人的一貫做法是揮了國旗後就說這地方是它們的，然後再去申遺，這才是最惡心的。

韓國人何時才能學會守法和禮儀？

長白山是中國領土，豈容撒野？

一腳給你踹進天池！

