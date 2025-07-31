成人安撫奶嘴熱爆明星網紅都啜？月賣過千個　網民狠批「巨嬰化」

成人安撫奶嘴｜最近內地消費市場中成人安撫奶嘴成了爆款。從最初的網紅明星效應到普通年輕群體的追捧流行，以及在購物平台上月銷量破千，這款標榜着「緩解焦慮」、「解壓助眠」的新產品，不僅獲得新消費市場的巨大關註，也引起了廣大網民的爭議，有人批評是「巨嬰化」。



成人安撫奶嘴成了最近年輕群體裏的爆款（吃飯導師@weibo）

成人安撫奶嘴出自於嬰兒專用硅膠奶嘴，是在此基礎上調整尺寸、外觀後適用於成人的產品。它的價格從幾十元到過百元（人民幣，下同）不等，部分購物平台如淘寶，月銷量甚至破2000，消費群體以20至35歲年輕人為主，有消費者稱她一個月內購買了三款「成人專用安撫奶嘴」，其中一款售價達到198元。

另外，網紅、明星也為它帶來了傳播效應。早前，美國明星Justin Bieber就在他的個人IG上發布過使用成人安撫奶嘴的照片；最近，在抖音等平台上，成人安撫奶嘴也開始頻繁在直播出現或者宣傳帶貨出現，有使用它的網民發帖最高獲1600讚。

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對此現象，網民也持有不同意見。微博網民認為會導致「白幼瘦審美」、「巨嬰化」，令人感到尷尬：

承包笑點：「成年人掛的奶嘴看起來真的有點噁心，感覺故意裝嫩！」

vivianly_：「再次體現『白幼瘦』審美文化的影響。」

夢媛JGD：「工作壓力大最有用的安撫是工資。」



有人則認為支持個人選擇自由，成年人也需要情感寄託：

·老天才·：「現在嬰幼兒產品生產太多賣不出去，那就讓大人用。」

把忘本當飯吃_：「年輕人購買不僅是為了玩具屬性，更是為了尋求情感寄託。」

篷皮斯：「誰說奶嘴是嬰兒的專利，成年人也可以擁有奶嘴。」



在內地微博上，有口腔專家建議應避免長期使用，優先選擇有材質標註、符合醫用標準的產品；心理專家認為商家宣傳的「緩解焦慮」、「改善睡眠」等功效缺乏科學依據，不用過分依賴，更應該建立的是直面問題的勇氣。