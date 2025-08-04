中共北戴河暑休啟動　習近平委託蔡奇看望專家

中共中央書記處書記蔡奇受習近平總書記委託，周日（3日）在北戴河看望暑期休假專家。這意味中共高層啟動為期兩周的北戴河暑休，通常不會公開露面。



中共中央書記處書記蔡奇周日（3日）在北戴河看望暑期休假專家。（新華社）

新華社報道指，黨中央、國務院邀請優秀專家代表到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今年休假活動的主題是「建功新時代」，參加休假活動的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等。

中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，國務委員也諶貽琴參加看望活動。

蔡奇指出，專家人才是黨和國家的寶貴財富。希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，大力弘揚科學家精神，主動肩負起時代重任，開拓進取、拼搏奮鬥，為建設教育強國、科技強國、人才強國，推進黨和國家事業發展作出新的更大貢獻。

內媒《澎湃新聞》報道，央視《新聞聯播》畫面顯示，中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁，著名歷史學家錢乘旦教授，中國科學院院士、深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧，著名主持人康輝等參加了今年的北戴河休假。