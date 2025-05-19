中央八項規定一貫到底　蔡奇：堅決整治黨內吃喝風

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇5月16日至17日在河北唐山調研時表示，要在全黨鍥而不捨貫徹「中央八項規定」精神，做到省、市、縣、鄉、村「一貫到底」，並堅決整治黨內「吃喝風」，對頂風違紀者要嚴肅處理追責。



《新華社》5月18日報道，蔡奇此行旨在檢查指導「深入貫徹中共『中央八項規定』精神學習教育」工作，期間亦看望基層幹部與群眾。蔡奇指出，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於「加強黨的作風建設」的重要論述，堅持問題導向和嚴的標準，一體推進「學查改」，並根據不同層級、地區、領域和行業的實際情況加強分類指導，推動學習教育走深走實。

在與基層幹部和群眾交流時，蔡奇強調，學習教育越到基層越要切合實際，基層黨員幹部要結合推進鄉村全面振興、加強基層治理等重點工作，錘鍊過硬作風，強化擔當作為，著力糾治「四風」隱形變異問題。「要持續整治形式主義，為基層減負，讓基層幹部騰出更多精力為群眾辦實事。」

報道指出，蔡奇在座談交流時進一步指出，開展「中央八項規定精神學習教育」是今年黨建工作的重點任務。「要把學習領會習近平總書記關於加強黨的作風建設重要論述和『中央八項規定』及其實施細則精神貫穿全過程，鍥而不捨貫徹『中央八項規定』精神，省市縣鄉村一貫到底，推動糾『四風』、樹新風向基層延伸。」

蔡奇強調，查擺問題要具體深入，注重徵求群眾意見，上級黨組織和工作專班要加強審核把關，各級領導班子成員要主動認領問題，精準制定整改措施。「集中整治要動真碰硬，堅持有什麼問題解決什麼問題，什麼問題突出重點整治什麼問題，一項一項抓落地。」

對於黨內紀律問題，蔡奇強調，要堅決整治「吃喝風」、侵害群眾利益、不擔當不作為等行為，對頂風違紀者要嚴肅處理追責，並抓典型通報，加強警示教育。他表示，指導組要堅持高標準嚴要求，緊緊依靠地方和單位黨委（黨組）開展工作，「同題共答、同向發力，推動抓實整改整治」。

「中央八項規定」全稱為「十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定」，由2012年12月4日中共中央政治局會議審議通過，當時距習近平就任總書記不到一個月。該規定內容包括改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報道、嚴格文稿發表以及厲行勤儉節約等八大要點，被視為習近平推動黨內反腐的重要起點。