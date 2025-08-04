顏寧二度受邀北戴河　深圳女科學家獲中南海高規格禮遇

中國著名結構生物學家、中國科學院院士、深圳醫學科學院院長兼深圳灣實驗室主任顏寧，近日再度獲邀參加北戴河暑期休假，引發關注。這是顏寧繼2016年後，再次參加中共中央、國務院安排的高規格人才休假活動，顯示其在中國科技界的地位與影響力持續提升。



《新華社》8月3日報道，受國家主席習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇當日在北戴河看望參加暑期休假的專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線的廣大專家人才致以誠摯問候。當晚央視《新聞聯播》畫面顯示，顏寧現身合影，站在國務委員諶怡琴身後。

中國科學院院士、深圳醫學科學院院長兼深圳灣實驗室主任顏寧，近日再度獲邀參加北戴河暑期休假，引發關注。（新聞聯播截圖）

內媒《直新聞》4日分析指出，這並非顏寧首次受邀北戴河。早在2016年，時任清華大學教授的她就曾以「最年輕」專家的身份參加，備受矚目。2022年11月，深圳啟動籌建深圳醫學科學院，顏寧辭去普林斯頓大學教職返國出任創院院長；翌年3月擔任深圳灣實驗室主任，並於同年11月當選中國科學院院士。九年間兩度獲邀北戴河，對任何一位科學家而言都極為罕見，亦被視為高度政治禮遇。

《直新聞》報道介紹，北戴河專家暑期休假制度始於1987年，當時由鄧小平會見14位科技專家開創先河，至2001年正式納入國家人才戰略層級。

據了解，參加北戴河休假的專家皆由中組部聯合多部門反覆篩選產生，分配名額相當有限。去年受邀的還包括中國科學院院士、清華大學教授兼南方科技大學校長薛其坤，連續兩年皆有深圳專家入選，反映出深圳在高科技與基礎研究領域的強勁實力與人才集聚效應。

今年的休假主題為「建功新時代」，參加者包括高科技、哲學社會科學以及基礎研究領域的青年人才。顏寧此次明顯以基礎研究青年人才身份入選。

早在2016年，時任清華大學教授的顏寧就曾以「最年輕」專家的身份參加北戴河。（新聞聯播截圖）

早前《人民日報》於7月8日刊出題為〈從專注結構生物學研究到創辦深圳醫學科學院，中國科學院院士顏寧—— 勇敢的科學追夢人（弘揚科學家精神）〉專文，顏寧在訪問中談及科研與應用的關係表示：

「其實，越是基礎性的研究，其潛在應用價值越大。」「但應用層面的研究需要的時間更長，還要在實踐中驗證，所以我們堅持『行勝於言』、多做少說。」

顏寧創辦的深圳醫學科學院（SMART），亦是出於這樣的考量。「我們叫『醫學科學院』，其實並不局限於基礎研究，而是力求打通前沿科學與成果轉化的障礙，把生命科學、新藥研發和臨床應用融為一體，打造生物醫藥的『東方大灣區』。」

顏寧強調，無論是基礎研究還是技術開發，SMART追求的是「頂天立地」，「頂天」就是科研成果能在科學史上留下痕跡；「立地」就是能真正造福人們的生命健康。

對於未來規劃，顏寧矢言，要做到立足深圳、帶動灣區、輻射全國、打出國際影響力並不容易，「這是我們的責任和使命」。現在已經搭好了一個平台，接下來要做的就是把根扎好，一步一個腳印往前走。