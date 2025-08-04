「和中國做生意簡單得多」　中國石油民企搶灘伊拉克

據《新華社》報道，近年來，中國和中東國家加速推進產業與投資合作。由於經濟結構互補性強、發展戰略契合度高，雙方在多領域的合作展現出活力。外界注意到，西方能源巨頭縮減在伊拉克的業務之際，中國民營石油公司正在加大對伊拉克的投資。



8月4日披露的消息顯示，四家中國石油公司的高管估計，在更具吸引力的合同的推動下，中國民營石油公司有望在2030年之前將其在伊拉克的石油產量翻一番，達到每天50萬桶。這一數位此前尚未被報道過。

過去，伊拉克石油部曾試圖限制中國企業對本國油田的影響力，而如今，對伊拉克而言，儘管該國依然希望吸引更多國際能源巨頭，但在加快專案開發的壓力下，越來越多的中國民營公司參與進來，並且正在重塑市場格局。

而對規模較小的中國民營石油公司來說，伊拉克則為其提供了一個發揮成本優勢、加快開發速度的機會。這些項目對西方或中國的能源巨頭而言可能規模太小，不具備吸引力。

洲際油氣位於伊拉克南部的傑拜爾項目。（洲際油氣官網）

近年來，中國的民營石油公司積極踐行「走出去」戰略，加快在海外的拓展。包括洲際油氣、聯合能源、中曼石油、安東油田服務在內，這些公司去年拿下了伊拉克一半的勘探許可，也因此引發關注。

這些企業的高管表示，隨著伊拉克政治局勢趨於穩定，伊拉克政府渴望吸引中國和西方公司的投資，該國的投資環境也有所改善。

伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）中第二大產油國，也是中國第四大原油進口來源國。據國際能源署2024年1月發佈的阿拉伯國家石油儲量排名，伊拉克以1450.1億桶排名第二，僅次於沙烏地阿拉伯。

伊拉克計畫到2029年將其石油產能提高逾一半，達到每日600萬桶以上。而目前，僅中石油一家中企就貢獻了伊拉克一半以上的原油產量，主要來自哈法亞、魯邁拉、西古爾納-1等大型油田。

隨著埃克森美孚、殼牌等西方能源巨頭陸續縮減在伊拉克業務規模，伊拉克在2023年大幅調整油氣合約機制，將其從過去的固定費用改為利潤分成，希望以此加快石油開發速度。而這一變化吸引了更具靈活性、更願承擔風險的中國民營石油公司。

「他們執行力強，對時間進度把控嚴格，對安全局勢不穩定區域的適應能力也很強。與西方公司相比，和中國企業做生意要簡單得多。」任職於伊拉克國有巴士拉石油公司的阿裡·阿卜杜勒米爾（Ali Abdulameer）說。該公司負責與外國公司簽訂合同。

中企高管們表示，規模較小的中國企業可以在兩到三年內完成一個油田的開發，而西方公司往往需要五到十年才能完成類似項目。

洲際油氣CEO戴小平說，中國民營石油公司的管理成本要比西方同行低得多，也比中國國有石油公司更具吸引力。他補充說，中國民營石油公司已經將伊拉克主要油田的單井開發成本降到400萬至500萬美元，幾乎是十年前的一半。

據報道，今年5月，洲際油氣牽頭的聯合體同意投資伊拉克南巴士拉專案，包括將伊拉克南部圖巴油田的產量提高至每天10萬桶，並建設一座日處理能力達20萬桶的煉油廠。

戴小平透露，公司預計投資8.48億美元，計畫在2027年年中前，將基本停產的圖巴油田恢復至日產4萬桶。據悉，該項目還包括一座石化綜合體與兩座發電站，預計總投資達到數十億美元。

中曼石油今年6月宣佈，將投資4.81億美元用於伊拉克中弗拉特油田和伊拉克東巴北油田的開發生產專案。

值得一提的是，一些西方企業正在重返伊拉克。道達爾能源在2023年與伊拉克恢復簽署270億美元能源專案，計畫建設四個石油、天然氣和可再生能源專案。今年2月，有報道稱英國石油公司（BP）已經與伊拉克政府就基爾庫克地區四個巨型油田的投資達成協議，包括對油田現有生產設施、配套基礎設施的修復與再開發，總投資或達250億美元。不過該協議仍需伊拉克政府最終批准。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

