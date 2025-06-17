中東局勢升溫　內地今夜上調油價最高漲0.22元　加滿多花約10元

6月17日，國家發改委發布消息稱，自24時起，內地汽油價格和柴油價格分別上調260元/噸和255元/噸。折合升價為：92號汽油上調0.20元，95號汽油和0號柴油均上調0.22元（人民幣，下同）。隆眾資訊測算，本輪調價後，全國大多數地區汽柴價格6.9-7.1元/升，92號汽油零售限價在7.3-7.4元/升。



據《界面新聞》報道，本次油價上調落地之後，駕車出行成本將有所增加，以油箱容量50 L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將多花10元。物流行業以月跑1萬公里，百公里油耗在38 L的重型卡車為例，在下次調價窗口開啟前，單輛車的燃油成本將增加390元左右。



據悉，本次調價是2025年第十二次調價，也是今年的第五次上調。此次過後，2025年成品油調價將呈現「五漲五跌兩擱淺」的格局。本計價周期內，國際原油價格整體呈現上漲行情，受此影響，國內參考的原油變化率持續處於正值水平。

內地成品油價將迎年內第五次上漲，加滿一箱多花約10元。（視覺中國）

金聯創油品部高級分析師王延婷分析指出，計價周期初期，俄烏局勢趨於緊張，烏克蘭向俄羅斯境內大片空軍基地發動俄烏沖突以來最大規模的無人機襲擊。與此同時，中美兩國領導人通話並同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談，投資者對中美貿易摩擦的擔憂緩和，均對於油價形成支撐，國際原油價格震蕩走高。

後期，中美雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內瓦會談共識達成了框架，投資者對中美達成貿易協議的預期升溫，全球貿易局勢向好對油價起到支撐作用。

此外，地緣沖突進一步升級。6月12日淩晨，以色列對伊朗發動襲擊，中東地緣緊張局勢的驟然升溫利好油價，國際油價大幅跳漲。截至北京時間6月17日淩晨，WTI即月原油期貨收漲1.47%，報69.53美元/桶；布倫特即月原油期貨收漲1.39%，報72.36美元/桶。

中東地緣緊張局勢的驟然升溫利好油價，國際油價大幅跳漲。（視覺中國）

隆眾資訊原油分析師李彥表示，展望後市，本輪後半段伊以沖突導致國際油價大幅拉升，積累漲幅將主要體現至下一周期，在地緣局勢不穩定及需求端出現改善的背景下，國際油價仍存利好支撐。而整體來看，預計下一輪成品油價格上調概率較大。

卓創成品油分析師孟鵬同樣認為，新周期伊始，國內成品油零售限價存上調預期。其指出，中東地緣局勢擾動，短期原油價格或維持強勁態勢，但需關注事態發展，警惕局勢降溫引發油價回落風險。按照當前原油價格測算，重新計算後的變化率將正值高位開局。

國內市場方面，王延婷表示，新一輪上調預期對於市場行情仍有提振。短期內，國內汽柴油價格仍存上漲空間，且汽油需求強勁，價格漲幅或大於柴油。

她進一步分析表示，隨著暑期出行陸續啟動，汽油需求存向好預期。柴油方面，夏收夏種基本結束，市場暫無利好支撐，市場消耗速度放緩。但當前地方煉廠檢修裝置依然較多，市場資源供應維持低位。加之原油暴漲後，煉廠原料成本增加，挺價意向較為強烈。

按照當前成品油調價周期測算，下一次調價窗口將在7月1日24時開啟。