廣東惠州連日暴雨　多個區縣宣布「五停」籲非必要不外出

受極端天氣影響，截至今日（6日），廣東惠州市已相繼有仲愷高新區、惠城區及龍門縣宣布「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。而據仲愷高新區相關部門最新消息，由於水位回落，該區已結束「五停」。



據微信公眾號「龍門發布」8月5日晚消息，受西南季風爆發影響，龍門縣自8月3日08時以來，已出現大暴雨局地特大暴雨。據氣象部門預測，5日夜間至6日，龍門縣仍有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨降水，局地最大雨量可達到350毫米。

惠州連日暴雨，多處嚴重水浸。（影片截圖）

龍門縣三防指揮部根據《龍門縣防汛防旱防風防凍應急預案》要求，決定於8月5日20時將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛‌Ⅰ級應急響應。請各鄉鎮、街道、林場及縣三防指揮部成員單位，縣直有關部門按要求加強值班值守，做好應急隊伍、物資準備，落實特殊群體轉移對接責任，全力以赴確保人民群眾生命安全，最大程度降低災害損失。

為全力保障人民群眾生命財產安全，最大程度減少災害損失，《根據龍門縣「五停」工作指引》，經縣人民政府同意，縣三防指揮部決定於8月5日20時，在全縣範圍內發布「五停令」（停課、停工、停產、停運、停業）。通知發布後，廣大市民要密切關注颱風、暴雨、預警信息和臨時交通管制、繞行等提醒標識，非必要不外出。

惠州連日暴雨，多處嚴重水浸。（影片截圖）

惠州連日暴雨，多處嚴重水浸。（影片截圖）

另一方面，惠城區三防指揮部決定於8月6日0時起，對橫瀝鎮、蘆洲鎮全域範圍內發布「五停令」（停課、停工、停產、停運、停業）。此前，仲愷高新區防汛防旱防風指揮部亦發布緊急通知稱，區三防指揮部決定自5日6時起至5日18時，在全區範圍發布「五停」指令。8月6日上午，仲愷高新區相關部門了解到，由於水位回落，仲愷高新區已結束「五停」。

8月5日20時，惠州市三防指揮部將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應。6日8時50分許，「惠州發布」更新消息稱，鑒於當前汛情發展，根據《惠州市防汛防旱防風防凍應急預案》，市三防指揮部決定於6日8時將防汛Ⅰ級應急響應調整為防汛Ⅱ級應急響應。