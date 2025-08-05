廣州深圳航班受暴雨影響大面積延誤　深圳出發部分列車停運

深圳市8月5日迎來強降雨，深圳機場今天早間出港航班出現不同程度延誤，而廣州機場也將航班大面積延誤應急處置響應等級升級為黃色。目前，深圳北站高鐵運輸秩序良好，同時，鐵路部門對部分普速列車採取停運措施，其他普速列車存在不同程度的晚點。



不少市民在網絡發布深圳暴雨現況。

寶安機場。（影片截圖）

白雲機場。（影片截圖）

廣州深圳航班大面積延誤

受暴雨影響，深圳機場今天早間出港航班出現不同程度延誤。深圳機場於上午10時啟動大面積航班延誤黃色預警，目前，強降雨影響仍在持續。截止10時，深圳機場出港延誤1小時以上的客班20架次。根據天氣影響預判，預計今天深圳機場後續進出港航班延誤情況可能加劇，航班運行不確定因素較大。

不少市民在網絡發布深圳暴雨現況。

白雲機場。（影片截圖）

今天12時11分，廣州白雲機場延誤一小時以上仍未執行出港的客運航班為67班，航班大面積延誤應急處置響應等級升級為黃色。此前上午11時44分啟動航班大面積延誤應急處置藍色響應。

不少市民在網絡發布深圳暴雨現況。

深圳出發部分列車停運

目前，深圳北站高鐵運輸秩序良好，因降雨天氣，路面濕滑，請旅客朋友多加留意。此外，受深圳、東莞地區持續強降雨影響，鐵路部門對廣深城際線路相關區段採取限速運行措施。深圳站10餘列城際列車停運並且存在不同程度的晚點。

同時，鐵路部門根據暴雨影響範圍，對部分普速列車採取停運措施，其他普速列車存在不同程度的晚點。

8月5日

深圳-常德K9276次停運

深圳-漢口D24次停運

深圳-青島北T398/5次停運

深圳-蘇州K34/5次停運

深圳-長沙K9218次停運

深圳-岳陽C206次停運

深圳-北京豐臺D28次停運

深圳東-武昌T96次停運

深圳東-襄陽K932/3次停運

深圳東-信陽K824/1次停運

深圳東-天津K1620/1次停運

深圳東-西安K446/7次停運

深圳東-濟南K1282/3次停運

深圳東-包頭Z182/3次停運

深圳東-北京西K106次停運

深圳東-西寧K1312/09次停運

深圳東-啟東K92/3次停運

深圳東-齊齊哈爾Z310/07次停運

深圳東-武昌T96次停運

深圳東-上海松江T212次停運

深圳東-上海松江T102次停運

深圳東-成都西Z586次停運

深圳東-鄭州D148次停運

深圳東-十堰K642次停運

深圳東-瀋陽北Z186次停運

深圳東-九江K1020次停運

8月6日

深圳-常德K9276次停運

深圳-漢口D24次停運

深圳-蘇州K34次停運

深圳東-西安K446/7次停運

深圳東-松桃K9260/1次停運

深圳東-襄陽東K932/3次停運

深圳東-武昌T96次停運

深圳東-重慶北K356次停運

深圳東-濟南K1282/3次停運

深圳東-啟東K92次停運

深圳東-信陽K824/1次停運