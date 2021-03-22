中方反制裁歐盟4機構及10名人員　禁止入境內地港澳

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-22 22:14

歐盟今日（22日）發表聲明稱，就新疆人權問題制裁中國，包括制裁4名中國官員及1個實體，禁止其入境及凍結資產。本次是自1989年來，歐盟首次對中國實施制裁。 中國外交部表示，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，並宣布對歐盟有關機構和人員實施制裁。

外交部指出，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。

中方決定對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，包括歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚。

受制裁的4個實體，包括歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡託中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。中方指，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國往來。

歐盟的聲明透露，被制裁的4名中國人員包括新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖，新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正，新疆黨委常委王明山，以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國，被制裁的機構是新疆生產建設兵團公安局。

（外交部）