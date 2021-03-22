歐盟30年來首次制裁中國　名單涉11人與4機構

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-22 22:21

歐盟3月22日正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國。這是1989年來，歐盟首次制裁中國。

EU 🇪🇺 sanctions 11 people over the military coup and ensuing repression in 🇲🇲 Myanmar/Burma

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AND 11 people & 4 entities responsible for serious #humanrights violations in China, DPRK, Libya, Russia, South Sudan and Eritrea

👉 https://t.co/Tg3X56YjcE pic.twitter.com/RTihe06WYY — EU Council Press (@EUCouncilPress) March 22, 2021

歐盟的聲明透露，被制裁的中國人員是新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖、新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆黨委常委王明山以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國，被制裁的機構是新疆生產建設兵團公安局。

歐盟當天還制裁了俄羅斯、朝鮮、利比亞、南蘇丹等國的人員和機構，理由同樣是侵犯人權問題。

歐盟3月17日稱將制裁中國。中國要求歐盟不要一意孤行，否則面臨反制。《環球時報》3月19日報道稱，多名知情的消息人士透露，中國政府正在制定針對歐盟反制措施，一些帶頭指責中國新疆政策的歐盟機構將首當其衝，有關歐盟國家表現惡劣的個人也難逃懲罰。

多名消息人士還說，如果歐盟堅持一意孤行，中國將會加倍奉還。

中國外交部3月18日表示，涉疆問題本質上是反暴恐、反分裂問題。新疆事務純屬中國內政。歐方應停止以人權為由，借新疆問題污衊抹黑中國、干涉中國內政。如果歐方僅憑少數別有用心的反華勢力炮製的謊言做出錯誤決定，只能說明這是政治操弄。如果歐方執意採取損害中方利益的錯誤行動，中方必將做出堅決回應，奉陪到底。