建黨百年｜習近平將出席慶祝大會　中央軍委：沒有安排閱兵活動

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-23 11:19

中共中央今日（23日）上午舉行新聞發布會，中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央組織部、中央黨史和文獻研究院、文化和旅遊部、中央軍委政治工作部負責人介紹中國共產黨成立100周年慶祝活動有關情況。

慶祝活動沒有安排閱兵

有記者提問，在中國重大慶祝活動舉行期間，解放軍都會有重要的安排，今年是否會舉行閱兵？中央軍委政治工作部主任助理李軍表示，根據黨中央和中央軍委的有關部署，在建黨百年慶祝活動中，沒有安排閱兵。

李軍稱，將以中央軍委名義表彰全軍優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進黨組織，推出「最美新時代革命軍人」等先進典型，拍攝《守島人》、《長津湖》、《革命者》等軍事題材電影。

李軍透露，在建黨百年慶祝活動中，沒有安排閱兵。（01直播截圖）

習近平將出席慶祝中共建黨百年大會

另據王曉暉介紹，將以中共中央名義，隆重舉行慶祝中國共產黨成立100周年大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話。此外，還會向為黨作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員授予「七一勳章」，由習近平簽發證書，頒授勳章。

慶祝活動主要包括：開展黨史學習教育、舉行慶祝大會、開展「七一勳章」評選頒授和全國「兩優一先」評選表彰、舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會、創作推出一批文藝作品和出版物以及開展群眾主題宣傳教育活動。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉。（01直播截圖）

此前在2月1日，習近平在與黨外人士座談時表示，2021年是實施「十四五」規劃、全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，將隆重慶祝中國共產黨成立100周年。

另外，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧1月6日在「全國宣傳部長會議」上強調，「要舉全戰線之力組織開展慶祝中國共產黨成立100周年宣傳教育，生動鮮活講好中國共產黨故事」。