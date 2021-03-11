建黨100年電影《1921》公開演員名單　全女星班底宣揚女性力量

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-11 15:21

為慶祝中國共產黨成立100周年，《建國大業》、《建黨偉業》導演黃建新帶來全新電影《1921》。官方早前趁婦女節公開一系列製作特輯，也順道公布了其他主演名單。據了解，電影將在今年7月1日中國上映。

《1921》將在今年7月1日在中國上映。（豆瓣圖。（豆瓣圖片）片）

《1921》由黃建新執導，而他之前已經親自執導《建國大業》、《建黨偉業》及監製《建軍大業》，2019年推出的《我和我的祖國》還獲得31.7億人民幣票房，相信今次《1921》挾中國共產黨成立100周年之勢，有望挑戰《戰狼2》的56.8億人民幣票房紀錄。

根據導演黃建新指出，《1921》發生在1921年的上海，故事講述「共產黨人在風雨如磐中擔起救亡圖存重任，創建偉大政黨，讓中國革命前途煥然一新的故事。」近日官方在婦女節，公開了《1921》的全女班演員陣容。除了有早已公布主演的倪妮外，還有多位中國著名女星參演。

導演黃建新（右）的最新作品是慶祝中國共產黨成立100周年的《1921》。（豆瓣圖片）

今次公開的女演員班底包括劉詩詩、宋佳、宋軼、佟麗婭、殷桃、袁泉、張婧儀、張雪迎、趙露思、鍾楚曦及周也等。另外，演員陣容還有在台灣出生的歐陽娜娜。

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從《1921》的革命女性特輯可以見到，相信戲中角色包括中國共產黨第一位女黨員繆伯英，以及中國共產黨最早的女黨員之一劉清揚及楊開慧、「一大」衛士兼《婦女聲》創辦人王會悟、博文女校創辦人黃紹蘭、五四運動北京女學界聯合會長陶玄與四位「五四」最早走上街頭的女學生，而最後則是孫中山的第二任妻子宋慶齡。

《1921》中的革命女性都有提到孫中山的第二任妻子宋慶齡。（微博擷圖）

有份參演的女星都在製作特輯談到百年前革命女性的精神，其中倪妮表示：「她們的學識和智慧、勇氣與擔當」對於今天來說是最大意義。她更表示今天中國的發展和強大，都離不開她們女性的力量；另一位主演劉詩詩則大讚：「既愛小家，也愛國家；既懂小愛，也懂大愛的特質。」看來今次電影的主題是歌頌中國女性革命者為主。