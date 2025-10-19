中國民商火箭力箭一號「一箭3星」　將巴基斯坦衛星順利送入軌道

10月19日11時33分，中科宇航力箭一號遙八運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射，採用「一箭3星」的方式，將巴基斯坦遙感衛星02星、中科衛星03星和04星共3顆衛星順利送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



中國民商火箭將巴基斯坦遙感衛星送入軌道。（澎湃新聞）

此次任務是力箭一號運載火箭的第九次飛行。截至目前，力箭一號共將73顆衛星精準送入預定軌道，入軌載荷總質量超9噸。

《中國航天報》報道指，力箭一號是中科宇航公司研製的一款四級固體運載火箭，由航天科技集團四院提供全部四級固體主發動機。

作為中國國內唯一實現外星搭載發射的民商火箭，力箭一號已連續完成國際訂單履約，為衛星快速進入太空提供可靠解決方案，彰顯了中國商業航天在全球發射服務中的履約能力與品牌影響力。通過技術創新和流程優化，力箭一號在高頻次發射的同時保持可靠性，為商業航天客戶提供經濟、靈活、可靠的發射服務。

據介紹，通過9次任務經驗積累，力箭一號在市場方面形成了多樣化服務能力，包括拼車發射、整箭專車發射、外星搭載發射和國家任務發射等模式，在國內外商業發射市場中展現出強勁競爭力。